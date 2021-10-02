بالزي الفرعوني .. طلاب جامعة الأقصر يشاركون في المهرجان الرياضي (صور)

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تحت رعاية الدكتور محمد محجوب عزوز، رئيس جامعة الأقصر، شارك طلاب الأسر المركزية المتميزون بالجامعة، في المهرجان الرياضي الأول للأسر الطلابية للجامعات المصرية، تحت شعار (شباب جامعات الجمهورية الجديدة) خلال الفترة من 1 حتى 5 أكتوبر، والذى تستضيفه جامعة كفر الشيخ بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة(الإدارة العامة للنشاط الرياضى بوزارة الشباب والرياضة).

طلاب جامعة الاقصر

أوضحت ذكاء محمد صبري، مسؤول إدارة الأسر الطلابية والاتحادات بالجامعة والمشرف على مشاركة الطلاب في المهرجان، أن المهرجان يشمل أنشطة ومسابقات: خماسي كرة القدم، وتنس الطاولة، وكرة السرعة، وألعاب ترويحية مفتوحة، كما تم تقديم جوائز عينية ودروع وشهادات تقدير للفائزين والمشاركين.

طلاب جامعة الاقصر

طلاب جامعة الاقصر

طلاب جامعة الاقصر

وأشارت صبري، إلى أن طلاب جامعة الأقصر، ارتدوا زيا فرعونيا موحدا أثناء المهرجان والذي يعبر عن تراث الجامعة، وروح الحضارة الفرعونية، يتقدمهم حملة الأعلام من المشاركين في المهرجان والذي انطلق داخل شوارع كفر الشيخ وانتهى داخل الحرم الجامعي.