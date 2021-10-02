تعليم مطروح تناقش مديرية الزراعة تفعيل التعاون المشترك

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قام عاطف سلامة وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح بزيارة المهندس أحمد يوسف مدير عام مديرية الزراعة بمحافظة مطروح، لمناقشة مقترح بروتوكول التعاون بين تعليم مطروح ومديرية الزراعة برعاية اللواء خالد شعيب قائد الأقليم للاستعانة بالكوادر الفنية المدربة بإدارة سيوة الزراعية لتدريب الطلاب عمليا على السبل الحديثة الكفيلة بالقضاء على آفات النخيل والزيتون بالواحة وبما يتفق مع الخطة الزمنية للتدريبات العملية والمنهج الدراسي.

أوضح وكيل الوزارة، أن الاجتماع جاء لمناقشة أطر التعاون المشترك مع مديرية الزراعة في إطار حرص وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على تقديم خدمة تعليمية متميزة وربط التعليم الزراعي باحتياجات سوق العمل الفعلية بمد جسور الشراكة والتعاون في مجال التعليم الفني والتدريب مع المؤسسات الحكومية والقطاعين العام والخاص وتأهيل الطلاب لمواجهة متطلبات سوق العمل وتخريج طالب ذو مهارة عالية تتفق مع المعايير القومية والعالمية للمهارات والمعارف.

وأضاف سلامة، أن التعاون مع زراعة مطروح يأتي نظرا لوجود كوادر فنية مدربة من مديرية الزراعة في مطروح مشهود لهم بالكفاءة والخبرة حيث سبق لهم تدريب طلاب كلية الزراعة الصحراوية على مكافحة آفات النخيل والزيتون ونظرا لطبيعة واحة سيوة التي تتسم بإنتاج افضل أنواع التمور والزيتون على مستوى العالم وحفاظا على الثروة الزراعية اتفق الطرفان على التعاون في مجال تدريب وتأهيل طلاب برنامج مكافحة الآفات الزراعية الصحراوية.