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وجه حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، اليوم السبت، رسالة إلى المملكة العربية السعودية، من داخل معرض «إكسبو 2020 دبي».

وأثنى محمد بن راشد على الجناح الخاص بالمملكة في المعرض، مشيرا إلى أنه ثاني أكبر أجنحته، بحسب تغريدة له على موقع «تويتر» للتواصل الاجتماعي.

وتابع مشيرا إلى أن جناح السعودية في المعرض «يعكس الرؤية السعودية الملهمة للمستقبل».

بعد ذلك وجه حاكم دبي، رسالة إلى السعودية هي: «أهلا بالمملكة في بلدهم وعبر هذه المنصة الثقافية العالمية».

ونشر الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم صورا من تفقده جناح المملكة العربية السعودية في معرض «إكسبو 2020 دبي».