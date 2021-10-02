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اللاعب السعودي "مطري" يوقع مع فريق ليجانيس الإسباني.. لمدة عام

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اللاعب السعودي

وقّع اللاعب الشاب السعودي أصيل عبدالله مطري لفريق ليجانيس الإسباني لكرة القدم، لمدة عام قادمًا من نادي الوحدة السعودي.

ومثّل اللاعب صاحب الـ20 عامًا، فريق القادسية للناشئين والوحدة لفئة الشباب لمدة عامين، قبل أن يخوض التجربة الاحترافية في الدوري الإسباني، وقد تلقى اللاعب عرضًا من نادي ليجانيس عن طريق وكيل أعماله جميل هوساوي؛ لكن الوحدة رفض إسقاط اسمه من كشوفات النادي إلا بعد محاولات؛ حيث وافقت إدارة الوحدة على إسقاط اسمه بالتراضي.

وانطلق "مطري" في تدريبات الفريق، أمس؛ مكتفيًا بالتمارين اللياقية على فترتين صباحية ومسائية، بعد اجتيازه الفحص الطبي وتوقيع العقد.

يذكر أن "المطري" يلعب في مركز الظهير الأيمن، ويُتوقع له مستقبل بارز نظير ما يملك من إمكانات.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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