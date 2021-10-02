ضبط 5 مطاعم كبرى تقدم أطعمة فاسدة في الإسماعيلية

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وجه اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية مديريتي التموين والطب البيطري بشن حملة مكبرة على جميع المطاعم بطريق البلاجات. حيث شنت مديريتي التموين والطب البيطري تحت إشراف الدكتور حامد الأقنص وكيل وزارة الطب البيطري، وحامد إبراهيم وكيل وزارة التموين، حملة مكبرة على المطاعم بطريق البلاجات بالاشتراك مع الرقابة التموينية وشرطة المسطحات ومباحث التموين.

أسفرت عن ضبط 5 مطاعم كبرى بكميات من المأكولات مجهولة المصدر وغير صالحة، بلغ الإجمالي ٢٠٠ كيلو أسماك وجمبري وكاليماري، و٣٠ كيلو لحوم جميعهم مجهولين المصدر وغير صالحة للاستخدام الآدمي.

وفي ذات السياق قامت حملة تموينية أخرى بالقنطرة شرق أسفرت عن ضبط حوالى ١٥٠ كيلو لانشون وسجق وجبن وبلح ومخللات تظهر عليها علامات الفساد وغير مدون عليها بيانات، و١٣١ كيلو سكر ناقص الوزن، كما تم ضبط ٤٠٠ قطعة اكسسوار بأحد محال المحمول مجهوله المصدر. وبالتفتيش على المجازر والكشف على المواشي تم اكتشاف بقرة تم ذبحها مصابة بالصفرا وتم إعدامها.

وشدد محافظ الاسماعيلية بتكاتف كافة الجهات المعنية لتحقيق الأمن الغذائي للمواطن وحصوله على سلعة غذائية سليمة وصحيه، مشدداً على استمرار تكثيف الحملات لمواجهة جشع التجار، مؤكدا أن الحفاظ على صحة المواطن، من أولويات الجهاز التنفيذي.