تونس.. 4 أحزاب تدعو إلى مسيرات داعمة لقيس سعيد

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دعت أربعة أحزاب أنصارها إلى المشاركة في مسيرات ووقفات بمختلف المحافظات في تونس غداً الأحد، دعماً للرئيس قيس سعيد.

وأطلق مناصرون لسعيد، على صفحات التواصل الاجتماعي دعوات للنزول إلى الشارع، تعبيراً عن مساندتهم لقراراته منذ 25 يوليو الماضي، رداً على وقفة احتجاجية مناهضة لسعيد نفذها أنصار حركة النهضة وحلفاؤها الأحد الماضي في العاصمة.

وقالت حركة الشعب في بيان، اليوم السبت، إنها «تدعو جميع هياكلها ومناضليها وكل القوى الوطنية المؤمنة بمسار التصحيح وعموم أبناء الشعب إلى المشاركة بكثافة في هذه التحركات».

وأوضحت أن «مشاركتها في مسيرة الأحد، تأتي انتصاراً لإرادة أبناء الشعب ودفاعاً عن الدولة في وجه عصابات الفساد والإفساد»، في إشارة إلى حركة النهضة وحلفائها.

من جهته، دعا حزب التحالف من أجل تونس، وهو حزب من بين ستة أحزاب تدعم قيس سعيد، كل أنصاره ومنتسبيه للمشاركة في هذه المسيرات.

وأكد أن «هدفه إتمام المسار التّصحيحي وتجسيد رغبة الشعب التّونسي في إقرار سيادته ومواصلة مسيرة التأسيس والبناء للجمهورية الثّالثة».

وحجبت السلطات التونسية، مساء الجمعة، وفق مداد نيوز الموقع الإلكتروني الرسمي لمجلس النواب فيما لا تزال صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” قائمة.

وقال عضو مجلس نواب الشعب عن حزب “قلب تونس”، رفيق عمارة في تصريحات إنه “تم إغلاق حسابات جميع النواب على منصة ‘ميكروسوفت تيمز‘ المخصصة للتواصل بين النواب عن بعد، والتي تم اعتمادها للتصويت أيضًا كامل العام الماضي بسبب وباء كورونا”.

البرلمان التونسي المجمد بقرار من الرئيس التونسي أعلن في وقت سابق الجمعة، انطلاق الدورة النيابية الجديدة، ورفضه إجراءات الرئيس قيس سعيّد، ومن ضمنها تجميد اختصاصات المؤسسة التشريعية.