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برهم صالح: العراق وإيران وتركيا وسوريا بحاجة الى حل جذري لمشكلة المياه

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برهم صالح: العراق وإيران وتركيا وسوريا بحاجة الى حل جذري لمشكلة المياه برهم صالح: العراق وإيران وتركيا وسوريا بحاجة الى حل جذري لمشكلة المياه

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أكد الرئيس العراقي، برهم صالح، اليوم، السبت، أن العراق وإيران وتركيا وسوريا بحاجة للتوصل إلى حل جذري لمشكلة المياه والحصص المائية بينهم، مشيرا إلى أن الحوار الإيراني السعودي حقق تقدما جيدا، لكن لا يزال هناك بعض التحديات.

وقال برهم صالح، في مقابلة مع قناة "العربية"، اليوم السبت "العراق وإيران وتركيا وسوريا بحاجة إلى حل جذري لمشكلة المياه والحصص المائية".

وأضاف صالح، "علاقة العراق مع عمقه العربي مهمة جدا وتطورت إلى حد كبير"، مؤكدا أن العلاقة التي تجمع العراق بالسعودية علاقة مهمة، ومشددا على أن الأمن القومي العربي لن يستتب بدون عراق قوي".

وبشأن الحوار بين طهران والرياض، أكد صالح أن "الحوار الإيراني السعودي حقق تقدما ليس بالقليل وهناك بعض التحديات ونأمل لانفراج كبير وحوار مستدام، العراق والمنطقة بحاجة الى ذلك، فالسعودية وإيران دولتان كبيرتين في المنطقة".

هذا وأكد الرئيس العراقي برهم صالح، يوم الأحد الماضي، أن استقرار المنطقة مرتبط باستقرار العراق وسوريا.

المصرى اليوم

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