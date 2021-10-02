أستاذ علم وثائق: أهمية المخطوطات مكتسبة من مؤلفها وموضوعها وندرتها

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور عبدالستار الحلوجي، رائد علم الوثائق والمكتبات والمخطوطات، إن كل لفظ في اللغة له دلالة لغوية تحددها المعاني، وبعض الألفاظ تحمل دلالات اصطلاحية التي تعتبر أضيق من الدلالة اللغوية، فالحديث في اللغة هو الكلام، إنما في الاصطلاح هو كلام النبي محمد عليه الصلاة والسلام، والفقه في اللغة هو الفهم لكن في الاصطلاح هو الأحكام الشرعية.

وأضاف الحلوجي، خلال حواره مع الإعلامية قصواء خلالي، مقدمة برنامج «في المساء مع قصواء»، عبر شاشة «cbc»، ان المخطوط في اللغة كل ما كُتب بخط اليد مثل العملات والوثائق كالزواج والطلاق وعقود البيع، إنما اصطلاحا فإن المخطوطات تشير إلى الكتاب المخطوط، أي الكتاب الذي كُتب بخط اليد.

وتابع، أن اللغة العربية تتميز بميزة لا مثيل لها بين لغات العالم، وهي عمق في الزمان بداية من العصر الجاهلي –قبل الإسلام نحو 300 سنة- وحتى الآن، بالإضافة إلى امتداد مكاني، لأن الإسلام عندما انتشر انتشرت معه اللغة العربية إذ أنها لغة العبادة، وهناك بُعد ثالث حضاري، وهو أن اللغة العربية واحدة لم تتغير، والذي ساعد على استمرار هذه اللغة ارتباطها بالقرآن الكريم.

وأكد، أن التراث العربي ليس تراث العرب وحدهم، لكنه تراث أمم كثيرة، فالبخاري وسيبويه والبيروني والطبري وغيرهم من علماء الأمة لم يكونوا عربًا، إذا التراث العربي هو التراث كُتب باللغة العربية.

وأشار، إلى أن التراث العربي المخطوط هو ذاكرة الأمة، مشددًا على أن الامة التي تهمل ذاكرتها تفقد كل شيء، موضحًا أن المخطوطات الموجودة في مصر ليست مصرية لكنها مخطوطات عربية، فيها المصري، العراقي، المغربي، التركي، والإيراني.

وأوضح، أن المخطوط يظل له قيمة حتى لو طُبع، فمنذ بضع سنوات عُرضت روايات الأديب العالمي نجيب محفوظ في مزاد بالعاصمة البريطانية لندن، سأل المشاركون عما إذا كانت مخطوطات أم لا، لأن خط نجيب محفوظ سيكسبها قيمة كبيرة، وهو ما يدل على أهمية المخطوطات.

وأضاف، أن أعلى درجات المخطوطات أهمية هي التي كُتبت بخط مؤلفه، فعند طباعة الكتب المخطوطة يتم الاحتفاظ بأصول المخطوطات، لافتًا إلى أن المخطوطات تكتسب قيمتها من موضوعها ومدى اهتمام الناس بها، ومن ندرتها، فبعض الكتب لا توجد منها إلا نسخة أو نسختين في العالم كله.