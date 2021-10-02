قاتل عروسه بقليوب: استدرجتها «ليلة الحنة» وطعنتها.. وشاركت في البحث عنها

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قررت نيابة قسم قليوب حبس عامل متهم بقتل «زوجتة» والمعروفة إعلاميا بـ«عروس قليوب»، 4 أيام على ذمة التحقيق وطلبت النيابة تحريات المباحث حول ظروف وملابسات الواقعة وتحفظت النيابة على الأداة المستخدمة في الواقعة وهاتف محمول المجنى عليها والذى ضبط حوزة المتهم وأستولى عليه منها عقب إرتكابة الواقعة، ووجهت النيابة للمتهم تهمة القتل العمد وحيازة سلاح أبيض.

وأدلى المتهم بقتل عروسة تفصيليا أمام جهات التحقيق، وقال إنه أقدم على ارتكاب جريمتة قبل 48 ساعة من زفافهما رسميا وبعد عقد قرانهما بـ4 أيام فقط، مشيرا إلى أن العروس القتيلة ابنه خاله وأنه عقد قرانه عليها قبل الحادث بـ4 أيام دون رغبته إرضاء لأسرته لارتباطه عاطفيا بفتاة أخرى.

أوضح المتهم أنه استدرج العروس بعد مكالمة على هاتفها المحمول وطلب مقابلتها بجوار منزلها خلال حفل الحنة الخاصة بها ، وعقب ظهورها أمامة طعنها عدة طعنات في أنحاء الجسد واستولى على هتفها المحمول حتى لا يتم الوصول إليه من أخر اتصال تم بها ، وهرب وبعدما تبين غيابها شارك في البحث عنها مع ذويها وعندما عثروا عليها نقلها للمستشفى لإنقاذها متظاهرا بأنه لا يعلم شيئا عن الواقعة، وأكد المتهم انه نادم على ارتكاب جريمتة قائلا إن الشيطان لعب برأسه وكان يظن إنه لن ينكشف أمره.

كانت مديرية امن القليوبية تلقت بلاغا من الأهالي بالعثور على جثة «ع ع» مقتوله بعدة طعنات وملقاة خلف منزلها في ليلة الحنة الخاصة، بها وبسؤال والدها قال إنه أثناء الاحتفال بحنة القتيلة، ورد إليها اتصالا هاتفيا قامت على إثره بالخروج من المنزل، وبالبحث عنها عثر عليها جثة هامدة في قطعة أرض بجوار المنزل وتبين عدم وجود هاتفها المحمول.

وتوصلت التحريات إلى أن وراء ارتكاب الواقعة عريس المجنى عليها «نجل عمتها» إرتكب الواقعة لعدم موافقته على الزواج منها.