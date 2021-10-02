الدفاع يكشف تفاصيل القبض على الملياردير المالك السابق لسوق «تشيركيزوفسكي» الروسي

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كشفت المحامية، مارينا روسالوفا، المكلفة بالدفاع عن الملياردير، مالك سوق «تشيركيزوفسكي» سابقا في روسيا، تيلمان إسماعيلوف، عن تفاصيل القبض على موكلها من قبل سلطات الجبل الأسود.

وقالت المحامية إن سلطات جمهورية الجبل الأسود (مونتينيغرو)، ألقت القبض على إسماعيلوف، بعد تقديم التماس للحصول على اللجوء السياسي في هذه الجمهورية، مشيرة إلى أن محكمة بودغوريتشا هناك ستنظر في طلبه.

وأضافت المتحدثة في تصريح لوكالة «نوفوستي»: «لقد جرى اعتقاله للتو عندما تم تقديم طلب لجوء سياسي (في الجبل الأسود)، وعلى هذا الأساس استأنف المحامون المحليون قرار الاعتقال اليوم، معتبرين أنه غير قانوني ولا أساس له من الصحة».

وأكدت أن محكمة بودغوريتشا ستنظر أيضا في طلب اللجوء السياسي، على الرغم من اعتقال إسماعيلوف.

وأفادت وسائل إعلام في وقت سابق اليوم بأن سلطات الجبل السود ألقت القبض على الملياردير تيلمان إسماعيلوف.

وقد أدرجت السلطات الروسية إسماعيلوف وشقيقه فاجيف على قائمة المطلوبين الدوليين، بعد أن تم توجيه تهمة القتل والاتجار غير المشروع بالأسلحة ضدهما.