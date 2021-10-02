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الهلال والصفا أبطال الدوري السعودي للكاراتيه لأندية الممتاز

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العنزي والشهري تَوَجّا أصحاب المراكز الأولى في كل الدرجات

الهلال والصفا أبطال الدوري السعودي للكاراتيه لأندية الممتاز

توج وكيل وزارة الرياضة المساعد لشؤون الرياضة الرئيس التنفيذي للجنة الأولمبية عبدالعزيز العنزي ورئيس الاتحاد السعودي للكاراتيه الدكتور مشرف الشهري، أصحاب المراكز الأولى في بطولة دوري المملكة للكاراتيه لأندية الممتاز للدرجات الثلاث (الأولى، والشباب، والناشئين) والتي اختتمت منافساتها على صالة وزارة الرياضة في المجمع الأولمبي بمدينة الرياض ظهر اليوم السبت في مسابقات القتال والكاتا الجماعي، وسط حضور أعضاء مجلس إدارة الاتحاد السعودي للكاراتيه، وتفوق نادي الهلال في بطولتي الدرجة الأولى ودرجة الشباب؛ بينما تفوق نادي الصفا في بطولة درجة الناشئين.

وحقق نادي الهلال بطولة أندية الممتاز للدرجة الأولى في مسابقة القتال الجماعي بـ70 نقطة، وجاء نادي الوحدة في المركز الثاني بـ56 نقطة، ونادي النصر في المركز الثالث بـ56 نقطة، ونادي حراء في المركز الثالث مكرر بـ42 نقطة.

وحقق نادي الهلال كذلك بطولة أندية الممتاز للدرجة الأولى في مسابقة الكاتا الجماعي بـ127 نقطة، وجاء نادي الأهلي في المركز الثاني بـ124.4 نقطة، ونادي الوحدة في المركز الثالث بـ118.8 نقطة، ونادي هجر في المركز الثالث مكرر بـ116.4.

وحقق نادي الهلال بطولة دوري الشباب في منافسات القتال الجماعي بـ86 نقطة، وجاء نادي الأهلي في المركز الثاني بـ82 نقطة، ونادي الوحدة في المركز الثالث بـ64 نقطة، ونادي أبها في المركز الثالث مكرر بـ54 نقطة.

وحقق نادي الهلال بطولة دوري الشباب في منافسات الكاتا الجماعي بـ126.6 نقطة، وجاء نادي هجر في المركز الثاني بـ125 نقطة، ونادي الأخدود في المركز الثالث بـ120.8 نقطة، ونادي النهضة في المركز الثالث مكرر بـ113.8 نقطة.

وتفوق نادي الصفا في دوري الناشئين، بعد أن حقق بطولة القتال الجماعي بـ86 نقطة، وجاء نادي الوحدة في المركز الثاني بـ80 نقطة، ونادي الأهلي في المركز الثالث بـ70 نقطة، ونادي هجر في المركز الثالث مكرر بـ68 نقطة.

وفي بطولة الكاتا لدرجة الناشئين، تصدر نادي الصفا الترتيب بـ125.2 نقطة، وجاء نادي الهلال في المركز الثاني بـ123 نقطة، ونادي هجر في المركز الثالث بـ122.4 نقطة، ونادي الأهلي في المركز الثالث مكرر بـ120.6 نقطة.

وقدّم رئيس الاتحاد السعودي للكاراتيه الدكتور مشرف الشهري درع الاتحاد السعودي للكاراتيه كهدية تذكارية لوكيل وزارة الرياضة المساعد لشؤون الرياضة الرئيس التنفيذي للجنة الأولمبية السعودية الأستاذ عبدالعزيز العنزي شكرًا وتقديرًا على حضوره وتتويج الأبطال.

وقد أبدى الدكتور مشرف الشهري سعادته بنجاح بطولة الدوري الممتاز وقال: "أحب أبارك للأبطال الذين حققوا لأنديتهم مراكز متقدمة، وأشكر أنديتهم على اهتمامهم باللعبة، ونطمح أن يزيد هذا الاهتمام والدعم في المستقبل، والحمد الله على هذا الختام الناجح؛ فالتنافس كان كبيرًا بين الأندية المشاركة في هذه البطولة، وأشكر جميع العاملين في الاتحاد ومن ساهم في إنجاح هذا الحدث".

الهلال والصفا أبطال الدوري السعودي للكاراتيه لأندية الممتاز

الهلال والصفا أبطال الدوري السعودي للكاراتيه لأندية الممتاز

الهلال والصفا أبطال الدوري السعودي للكاراتيه لأندية الممتاز

الهلال والصفا أبطال الدوري السعودي للكاراتيه لأندية الممتاز

الهلال والصفا أبطال الدوري السعودي للكاراتيه لأندية الممتاز

الهلال والصفا أبطال الدوري السعودي للكاراتيه لأندية الممتاز

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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