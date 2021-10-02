أخبار عاجلة

كوت ديفوار تكتسح مالاوى بثلاثية نظيفة فى تصفيات المونديال -
"ملهم العالم" لـ"القرني" الأكثر مبيعاً.. و"بادويلان" لـ"سبق": 20 ألف نسخة توشك على النفاد -
الربّاعة ذكرى خرمي: نشكر قيادتنا الرشيدة على دعمها رياضة المرأة -
"حصاد يوم".. توزيع 3 آلاف مظلة على المعتمرين والعاملين بالحرم -
ماكرون يرفض مجددًا تقديم الاعتذار بشأن التاريخ الاستعماري الفرنسي في إفريقيا -
قبل انطلاق مباراة مصر وليبيا .. كورونا تضرب الجابون وتؤجل مباراتها مع أنجولا -
30 لاعبًا في الترشيحات الأولية للكرة الذهبية .. محمد صلاح من بينهم -
الخارجية: بريطانيا تعترف باللقاحات التي تستخدمها المملكة -
بعد العثور على لقاحات كورونا ملقاه في ترعة المنيا.. النيابة الإدارية تكشف تفاصيل جديدة (صور) -
إعلان الحكومة الجديدة فى المغرب.. واستمرار وزراء «السيادية» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

«أوتوستراد» تفاجئ الجمهور المصري بحفلين متتاليين

Print
«أوتوستراد» تفاجئ الجمهور المصري بحفلين متتاليين «أوتوستراد» تفاجئ الجمهور المصري بحفلين متتاليين

لاقتراحات اماكن الخروج

تستعد الفرقة الأردنية أوتوستراد للعودة إلى بعد غياب طويل عبر جولة حفلات غنائية مكونة من حفلين متتاليين في ساقية الصاوي، يومي 6 و7 أكتوبر.

وتروي الفرقة الأردنية الشهيرة عطش جمهورها المصري لسماع أغانيها بشكل حي ومباشر بعد غياب طويل عن القاهرة، وهذه المرة تعوض الفراق بحفلين في يومين متتاليين، بداية من الأربعاء المقبل وختاما بحفل آخر يوم الخميس تطل فيها على مسرح الساقية.

وتدشن أوتوستراد بهذه الجولة الغنائية انطلاقتها الفنية الجديدة بداية من مصر تزامنا مع انتهائها من تسجيل أغنيات ألبومها الجديد، الذي قررت الاحتفال به لأول مرة خلال زيارتها المرتقبة للقاهرة عبر تقديم بعض أغنياته لايف لأول مرة في حفلاتها بالساقية، بالتوازي أيضا مع تعاونها مع إدارة أعمال جديدة للفرقة من مصر.

ويأتي الألبوم الجديد والخامس في مسيرة الباند بعد قرابة أربع سنوات عن ظهور ألبومها الرابع «تراثي»، وتسعى أوتوستراد لتقديم توليفة غنائية مميزة لجمهورها المصري خلال جولتها الغنائية تمرج فيها بين أغنيات ألبوماتها الخمسة، من بينها أشهر أغانيها «أنا بكرا معطل» و«راحت يا خال» و«استنى شوي».

وبدأت رحلة أوتوستراد الغنائية منذ 14 سنة، وحفرت اسمها كواحدة من أشهر الفرق الغنائية في الأردن والعالم العربي، وتعتمد موسيقاها على روح موسيقى الروك مع مزجها بلمسات من الريجي والفانك والبوب، كما تحمل أغانيها طابع البهجة في طريقة الغناء وبساطة وخفة دم كلماتها، وفي حصيلتها 4 ألبومات، بداية من «في أوتوستراد» و«أوتوستراد» مرورا بألبوم «نيتروجين» وصولا لألبوم «تراثي التوسع إلى الداخل».

المصرى اليوم

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
قبل انطلاق مباراة مصر وليبيا .. كورونا تضرب الجابون وتؤجل مباراتها مع أنجولا

قبل انطلاق مباراة مصر وليبيا .. كورونا تضرب الجابون وتؤجل مباراتها مع أنجولا

مصر تدين قرار إسرائيل السماح لليهود بالصلاة فى «الأقصى»

مصر تدين قرار إسرائيل السماح لليهود بالصلاة فى «الأقصى»

سموحة يفوز على المصري بهدفين

سموحة يفوز على المصري بهدفين

عالميًا: استمرار تسجيل إصابات.. الإمارات: انتهاء الأزمة.. ومصر تواصل جهودها

عالميًا: استمرار تسجيل إصابات.. الإمارات: انتهاء الأزمة.. ومصر تواصل جهودها