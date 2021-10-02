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أمام محكمة الأسرة.. أحدث تطورات علاقة أحمد سعد وسمية الخشاب

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أمام محكمة الأسرة.. أحدث تطورات علاقة أحمد سعد وسمية الخشاب أمام محكمة الأسرة.. أحدث تطورات علاقة أحمد سعد وسمية الخشاب

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قررت محكمة الأسرة إحالة طلب الفنان أحمد سعد إلى محكمة استئناف الإسكندرية، إلى جلسة حلف اليمين للفنانة سمية الخشاب، وطلب حضورها بشخصها بعد أن وجه لها الفنان أحمد سعد دعوى حلف اليمين الحاسمة بشأن استلامها قيمة المتعة والمؤخر إلى جلسة الأسبوع الأخير لدور الانعقاد من شهر نوفمبر المقبل.

كانت الفنانة سمية الخشاب أقامت دعوى قضائية رقم 2241 لسنة 2019 أمام محكمة أسرة سيدي جابر ضد طليقها الفنان أحمد سعد للحصول على المؤخر الخاص بها. وطالب محامي الفنانة سمية الخشاب، في دعواه بإلزام المدعى عليه الفنان أحمد سعد بسداد قيمة المؤخر الموثق بالقسيمة وقدره 500 ألف جنيه وإلزامه بدفع مبلغ مالي وقدره 270 ألف جنية للمتعة.

وقدم المحامي لهيئة المحكمة الأوراق التي تفيد بعدم حصولها على مستحقاتها، وعدم قيام المشكو في حقه بإثبات قيامه بسداد مبلغ المؤخر. فأقام الفنان أحمد سعد دعوى حلف يمين حاسمة بشأن استلامها كل حقوقها.

كانت محكمة أسرة سيدي جابر أصدرت حكمها لصالح الفنانة سمية الخشاب الذي يقضى بإلزام طليقها الفنان أحمد سعد بدفع مبلغ مالي وقدره 500 ألف جنيه قيمة المؤخر وكذلك مبلغ وقدره 270 ألف جنيه للمتعة.

المصرى اليوم

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