أخبار عاجلة

كوت ديفوار تكتسح مالاوى بثلاثية نظيفة فى تصفيات المونديال -
"ملهم العالم" لـ"القرني" الأكثر مبيعاً.. و"بادويلان" لـ"سبق": 20 ألف نسخة توشك على النفاد -
الربّاعة ذكرى خرمي: نشكر قيادتنا الرشيدة على دعمها رياضة المرأة -
"حصاد يوم".. توزيع 3 آلاف مظلة على المعتمرين والعاملين بالحرم -
ماكرون يرفض مجددًا تقديم الاعتذار بشأن التاريخ الاستعماري الفرنسي في إفريقيا -
قبل انطلاق مباراة مصر وليبيا .. كورونا تضرب الجابون وتؤجل مباراتها مع أنجولا -
30 لاعبًا في الترشيحات الأولية للكرة الذهبية .. محمد صلاح من بينهم -
الخارجية: بريطانيا تعترف باللقاحات التي تستخدمها المملكة -
بعد العثور على لقاحات كورونا ملقاه في ترعة المنيا.. النيابة الإدارية تكشف تفاصيل جديدة (صور) -
إعلان الحكومة الجديدة فى المغرب.. واستمرار وزراء «السيادية» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

لافروف: لا توجد لدى تحيزات إزاء الشركاء الخارجيين على عكس الولايات المتحدة

Print
لافروف: لا توجد لدى روسيا تحيزات إزاء الشركاء الخارجيين على عكس الولايات المتحدة لافروف: لا توجد لدى تحيزات إزاء الشركاء الخارجيين على عكس الولايات المتحدة

اشترك لتصلك أهم الأخبار

اعتبر وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، أنه لا توجد لدى بلاده أي تحيزات إيديولوجية عند التعامل مع الشركاء في السياسة الخارجية على عكس الولايات المتحدة.

وقال لافروف، خلال الجمعية الـ29 لمجلس السياسة الخارجية والدفاعية، اليوم السبت: «في الحقيقة لا توجد لدينا، على عكس الولايات المتحدة، أي تحيزات أو انتهاكات إيديولوجية في علاقاتنا مع شركائنا الأجنبيين».

وتابع لافروف: «لكن هذا الأمر يعد بالحقيقة من مميزاتنا منهجيا وعمليا، لأنه يمكننا من لعب دور وساطة نشط في تسوية النزاعات التي نعتبر مهما إبقاءها على الأجندة مع الحفاظ على الاتصالات مع كل الأطراف دون استثناء، سواء فيما يخص الدول التي لا يمكن مصالحتها أو الجهات المتنازعة في داخل تلك الدول التي تعصف بها نزاعات».

وشدد وزير الخارجية الروسي على أن بلاده ستدافع دائما في الساحة العالمية عن هيمنة القانون الدولي والدور المركزي للأمم المتحدة.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
توتر على الحدود .. بولندا تستدعي سفير روسيا البيضاء بعد إطلاق النار على جنودها

توتر على الحدود .. بولندا تستدعي سفير روسيا البيضاء بعد إطلاق النار على جنودها

ضبط أكبر متجر لبيع الماريجوانا بمقاطعة كالينيغراد غربي روسيا

ضبط أكبر متجر لبيع الماريجوانا بمقاطعة كالينيغراد غربي روسيا

روسيا تهدد.. سنرد على طرد الناتو دبلوماسيينا

روسيا تهدد.. سنرد على طرد الناتو دبلوماسيينا

مندوب: روسيا ردت على استفسار 45 دولة بشأن قضية نافالني

مندوب: روسيا ردت على استفسار 45 دولة بشأن قضية نافالني