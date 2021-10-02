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«الحرافيش» أبطال الشوارع

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«الحرافيش» أبطال الشوارع «الحرافيش» أبطال الشوارع

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الحرافيش هم أبناء الحارة المصرية الأصيلة، التى خرج منها الحرفيون والباعة الجائلون، وتغنوا ببضاعتهم فى الحارات والشوارع والدروب والأسواق، واقتبس منهم المبدعون والمؤلفون أعمالا خالدة، ضمن التراث الشعبى، ويعود أصل الكلمة إلى اللغة التركية

«الحرافيش» أبطال الشوارع

«حارة مفيش»، وحورها المصريون إلى الحرافيش، أى بسطاء القوم. تحتفى «المصرى اليوم» بكفاح أبطال الشوارع «الحرافيش»، ونضالهم من أجل لقمة العيش، عبر رصد مشاعرهم، ولغة الجسد، التى يظهر من خلالها كفاحهم وإصرارهم على مواجهة المتاعب بالصبر والابتسامة.

«الحرافيش» أبطال الشوارع
«الحرافيش» أبطال الشوارع
«الحرافيش» أبطال الشوارع
«الحرافيش» أبطال الشوارع
«الحرافيش» أبطال الشوارع
«الحرافيش» أبطال الشوارع

المصرى اليوم

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