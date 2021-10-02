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بعد إعلان تبرعها بأعضائها.. إلهام شاهين تشكر خالد منتصر: نتعلم منك نشر الفكر التنويري

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بعد إعلان تبرعها بأعضائها.. إلهام شاهين تشكر خالد منتصر: نتعلم منك نشر الفكر التنويري بعد إعلان تبرعها بأعضائها.. إلهام شاهين تشكر خالد منتصر: نتعلم منك نشر الفكر التنويري

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كشفت الفنانة إلهام شاهين، عن صاحب مبادرة التبرع بالأعضاء، بعدما أعلنت نيتها التبرع بأعضاء جسدها بعد وفاتها، مشيرةً إلى أن الفضل في اتخاذ هذه الخطوة يرجع إلى الدكتور خالد منتصر.

ونشرت إلهام شاهين، صورة لمنشور خالد منتصر عبر حسابها الرسمي على «إنستجرام»، وقالت: «شكرًا جزيلا خالد منتصر، أنت صاحب هذه المبادرة، نتعلم منك الخبرة والإنسانية واحترام العلم، ونشر الفكر التنويري، والشجاعة في إبداء الرأي لصالح مصرنا الغالية».

كانت إلهام شاهين، قد أعلنت أمس التبرع بأعضائها، بعد الوفاة إذا كانت تصلح وجاء ذلك خلال حفل توقيع كتاب المستشار أمير رمزي الذي يحمل أسم «أعداء الخمسة».

وقالت إلهام خلال الحفل: «أنا بعلن إنه إذا كان مني أي حاجة تصلح للتبرع، لأنه طبعا التبرع له سن معين، فأي جزء يصلح مني فأنا بتبرع به، وأنا بعلن دا على الملأ كله».

وأضافت: «أتمنى أن كلنا نعمل كده، لأنه في الآخر جسمنا ده هياكله الدود فالأولى إن في إنسان يعيش بسببه». وأكملت: «أنا عرفت إن مصر كان فيها بنك للقرنية أيام السادات، وبسبب الأقلام المريضة الضعيفة اللي حاربوا الموضوع ده أُغلق هذا البنك، وأنا أطالب بعودة هذا البنك».

المصرى اليوم

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