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تنظم وزارة الشباب والرياضة بالتنسيق مع مديرية الشباب والرياضة بمطروح فاعليات الفوج الثالث للبرنامج الرئاسى العاجل (أهل مصر) لأبناء المحافظات الحدودية داخل محافظة القاهرة خلال الفترة من 3 إلى 7 أكتوبر 2021، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة واللواء خالد شعيب محافظ مطروح.



أوضح خالد عبدالحميد مدير عام مديرية الشباب والرياضة بمطروح، أن فعاليات الفوج الثالث تضم 29 مشاركا من شباب وفتيات ومشرفين، ويشمل برنامج عمل الفوج الثالث داخل محافظة القاهرة زيارة عدد من المناطق السياحية والأثرية والتاريخية بهدف تعريف الشباب بمعالم مصر ومنها الأهرامات ومجمع الاديان وندوة تنمية بشرية، في اليوم الثانى، وكذلك زيارة قلعة صلاح الدين وندوة أمن قومى وجولة بمنطقة الحسين وشارع المعز في اليوم الثالث، وزيارة المتحف المصرى وورش عمل صناع الحياة في اليوم الرابع.



بينما وجه اللواء خالد شعيب محافظ مطروح للدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة الشكر على جهود الوزارة في دعم وتنمية روح الولاء والانتماء لدى الشباب المصرى خاصة بالمحافظة الحدودية إيمانا بدورهم الوطنى والقومى، مع أهمية التوعية المستمرة للشباب والاجيال القادمة والتعريف بتاريخ الوطن.



يذكر أنه تم تنفيذ الفوج الثانى من البرنامج الرئاسي العاجل (أهل مصر) داخل محافظة مطروح مع تنفيذ عدد من ندوات التوعية وورش العمل بهدف لعدد من المحاضرين بمطروح تحت إشراف أميرة منير وكيل المديرية للشباب وأسماء عبدالغفار مدير إدارة الشباب بالمديرية.