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«الاتصالات»: إطلاق نحو 90 خدمة حكومية مرقمنة على منصة الرقمية

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«الاتصالات»: إطلاق نحو 90 خدمة حكومية مرقمنة على منصة مصر الرقمية «الاتصالات»: إطلاق نحو 90 خدمة حكومية مرقمنة على منصة الرقمية

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قال المهندس خالد العطار، نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتحول الرقمي، إنه تم التشغيل التجريبي لمنصة الرقمية، حيث تم حتى الآن إطلاق نحو 90 خدمة حكومية مرقمنة على المنصة، وذلك في إطار تنفيذ إستراتيجية مصر الرقمية والتي يتم من خلالها رقمنة الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين وإتاحتها من خلال منافذ متعددة تلائم كافة أفراد المجتمع وهي منصة مصر الرقمية.

وأضاف «خليل»، خلال لقائه مع الإعلامي حسن عثمان، ببرنامج «وطن رقمي»، المذاع على قناة «الحدث اليوم»، أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تقوم بتنفيذ عدد ضخم من المشروعات الخدمية بالتعاون مع قطاعات الدولة لتحقيق التحول الرقمي، ومن أبرزها تطوير منظومة الحيازة الزراعية وإصدار الكارت الذكي للفلاح، وميكنة منظومة التأمين الصحي الشامل، وميكنة المستشفيات الجامعية، والتحول الرقمي في التشخيص الطبي، وكذلك في منظومة التعليم العالي.

وتابع: «يتم العمل على تطوير أداء من خلال التعاون مع قطاعات الدولة في تنفيذ مشروع انتقال الحكومة إلى العاصمة الإدارية الجديدة لتحقيق نقلة نوعية في الأداء الحكومي؛ لتصبح حكومة ذكية تشاركية لا ورقية يتم خلالها التراسل وتبادل المعلومات من خلال آليات رقمية، وكذلك في تنفيذ مشروعات منظومة إنفاذ القانون، وعدالة مصر الرقمية، والتحول الرقمي في منظومة إدارة أملاك الدولة، والرقم القومي للعقارات».

المصرى اليوم

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