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أدان البرلمان العربي، إطلاق ميليشيا الحوثي الانقلابية الإرهابية، طائرة مسيرة مفخخة بدون طيار باتجاه جازان بالمملكة العربية السعودية بطريقة ممنهجة ومتعمدة، أسفرت عن تضرر عدد من المنازل السكنية والمحال التجارية إثر سقوط وتناثر شظايا الطائرة التي تم اعتراضها وتدميرها بنجاح من قبل قوات «تحالف دعم الشرعية» بقيادة المملكة العربية السعودية.

وحذر البرلمان العربي من استمرار الأعمال الإرهابية الممنهجة لميليشيا الحوثي المدعومة والممولة من النظام الإيراني، والتي تعد «جرائم حرب»، وانتهاك صارخ للقوانين والمواثيق الدولية وتهديد للأمن والسلم الدوليين، مؤكداً تضامنه ووقوفه التام مع المملكة العربية السعودية في صف واحد، ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات للدفاع عن أراضيها وحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.