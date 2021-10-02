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اعترض التحالف العربي، اليوم السبت، مسيرة ملغمة أطلقتها جماعة «أنصارالله» (الحوثيين) باتجاه مدينة خميس مشيط، جنوبي المملكة.

ونشرت وكالة الأنباء السعودية، مساء اليوم السبت، تغريدة جديدة على حسابها الرسمي على «تويتر»، أكدت من خلالها أن الدفاعات الجوية السعودية اعترضت ودمرت طائرة مُسيَّرة مُفخَّخة، أطلقها الحوثيون تجاه مدينة خميس مشيط.

وكان التحالف العربي بقيادة السعودية قد اعترض ودمر طائرة مُسيَّرة مُفخَّخة أطلقتها جماعة «أنصارالله» (الحوثيين) اليمنية، تجاه مدينة جازان جنوب السعودية، أمس الجمعة.