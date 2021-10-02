وزير التنمية المحلية يتابع مشروعات «حياة كريمة» في الأقصر وسوهاج وقنا وأسوان

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على هامش زيارته لمحافظة الأقصر، عقد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، اجتماعا مع المستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر، واللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، واللواء أشرف الداودي محافظ قنا، واللواء أشرف عطية عبدالباري محافظ أسوان، بأحد فنادق المحافظة، السبت، لمتابعة معدلات تنفيذ مشروعات برنامج تطوير الريف المصري.

وخلال الاجتماع، أكد شعراوي أن مشروعات برنامج تطوير الريف المصري تسير وفقاً للخطط التي تم وضعها خلال الفترة الماضية، مشيرا إلى أن الحكومة بكامل وزارتها وهيئاتها في حالة عمل ومتابعة على مدار الساعة للانتهاء من مَشروعات تطوير الريف المصري وتحسين حياة المواطنين في القري وجودة الخدمات المقدمة لهم.

وقال وزير التنمية المحلية إن هذا البرنامج هو درة المشروعات القومية الكبري التي تنفذها الدولة في ظل متابعة مستمرة من رئيس الجمهورية حيث ستساهم المرحلة الأولى تغيير حياة 18 مليون مواطن.

وأضاف شعراوي أنه حرص على حضور القيادات التنفيذية بالمحافظات للاستماع لآرائهم حول معدلات تنفيذ المشروعات ونسب الإنجاز وعرض المعوقات والتحديات التي تواجه عملية التنفيذ لسرعة حلها، مضيفا أن استثمارات برنامج تطوير الريف في الثلاث سنوات سوف تتخطي مبلغ 700 مليار جنيه.

وأشار الوزير إلى أن الوزارة تنسق مع باقي الوزارات والجهات الأخرى في وضع معايير اختيار قرى المرحلة الثانية وتوفير التدريب وتأهيل الكوادر المحلية التي ستعمل في تلك المرحلة بالتعاون مع مؤسسة «حياة كريمة» واتحاد البلديات الهولندية.

وقال شعراوي إن المحافظات قامت بمجهود كبير خلال الفترة الماضية لحل مشكلة توفير الأراضي اللازمة لإقامة المشروعات المستهدفة، وشدد على اهتمام الحكومة والوزارة بملف التمكين الاقتصادي لأهالي القرى من الشباب والمرأة المعيلة لتحسين مستوى دخل الأسر بالقرية ودخل ثابت وفرص عمل مستدامة، لافتا إلى اهتمام الوزارة بتطوير التكتلات الاقتصادية المتواجدة في العديد من المحافظات وعلى رأسها محافظات الصعيد، بما يساهم في توفير فرص عمل ورفع كفاءة بعض المنتجات التي تتميز بها بعض القري مثل العسل الأسود والتلي والفركة وبعض المنتجات الأخرى وبعض المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وطالب الوزير جميع القيادات المحلية بالتواصل مع المواطنين في القرى والكفور والنجوع التي سيتم تنفيذ برنامج تطوير الريف بها للاستماع لآرائهم حول المشروعات المنفذة أو مطالبهم الأخرى وسرعة الاستجابة لها، مخاطبا القيادات: «لازم يكون ليكم دور ورأي وساعدوا الناس نوفر ليهم فرص عمل في المنزل بمشروعات متناهية الصغر، لأننا جايين علشان نخدم المواطنين ونحسن من حياتهم ونسهل عليهم».

كما وجه شعراوي بضرورة توفير فرص عمل للعمالة المحلية في القرى للعمل في المشروعات التي سيتم تنفيذها، مشيرا إلى سعي الوزارة خلال الفترة الحالية بالتنسيق مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لوضع هياكل تنظيمية موحدة للمجمعات الحكومية التي سيتم إنشاءها في قرى «حياة كريمة» والبالغ عددها 333 مجمعا.

من جانبه، أكد المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، أن المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري ستغير من شكل الحياة داخل قرى محافظات الصعيد من خلال المشروعات الخدمية العديدة التي يتم تنفيذها بمواصفات عالمية، وأشاد بالدعم غير المسبوق الذي تقدمه القيادة السياسية للنهوض بحياة أهالي الصعيد والريف المصري.

كما استعرض اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، معدلات تنفيذ المشروعات في قرى المحافظة، وأشار إلى المتابعة الدورية للمشروعات مع جميع الجهات المنفذة لسرعة التنفيذ ودخولها الخدمة وتحسين حياة مواطني القري بسوهاج.

كما عرض اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، آخر المستجدات الخاصة بمبادرة «حياة كريمة» على أرض المحافظة، كما أشار اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، إلى متابعته اليومية لمعدلات تنفيذ مشروعات برنامج تطوير الريف المصري لحل أي معوقات أو تحديات تواجه عمليات التنفيذ.

واستمع اللواء محمود شعراوي إلى مداخلات لعدد من رؤساء المراكز والوحدات القروية وممثلي مؤسسة «حياة كريمة» حول بعض الإنجازات التي تم تحقيقها خلال الفترة الماضية والتنسيق الجيد الذي يجري بين الجهات المنفذة للمشروعات.