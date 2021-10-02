أخبار عاجلة

"ملهم العالم" لـ"القرني" الأكثر مبيعاً.. و"بادويلان" لـ"سبق": 20 ألف نسخة توشك على النفاد -
الربّاعة ذكرى خرمي: نشكر قيادتنا الرشيدة على دعمها رياضة المرأة -
"حصاد يوم".. توزيع 3 آلاف مظلة على المعتمرين والعاملين بالحرم -
ماكرون يرفض مجددًا تقديم الاعتذار بشأن التاريخ الاستعماري الفرنسي في إفريقيا -
قبل انطلاق مباراة مصر وليبيا .. كورونا تضرب الجابون وتؤجل مباراتها مع أنجولا -
30 لاعبًا في الترشيحات الأولية للكرة الذهبية .. محمد صلاح من بينهم -
الخارجية: بريطانيا تعترف باللقاحات التي تستخدمها المملكة -
بعد العثور على لقاحات كورونا ملقاه في ترعة المنيا.. النيابة الإدارية تكشف تفاصيل جديدة (صور) -
إعلان الحكومة الجديدة فى المغرب.. واستمرار وزراء «السيادية» -
بعيدًا عن «طالبان».. خطط لنقل الأموال جوًا لمساعدة الأفغان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

هل ابتلعهم البحر؟ .. فقدان أثر 70 مهاجرًا غادروا ليبيا قبل 4 أيام

Print
هل ابتلعهم البحر؟ .. فقدان أثر 70 مهاجرًا غادروا ليبيا قبل 4 أيام هل ابتلعهم البحر؟ .. فقدان أثر 70 مهاجرًا غادروا ليبيا قبل 4 أيام
السلطات الإيطالية تلتزم الصمت حيال مصيرهم

هل ابتلعهم البحر؟ .. فقدان أثر 70 مهاجرًا غادروا ليبيا قبل 4 أيام

أعلنت منظمة "ألارم فون"، اليوم (السبت)، أنها فقدت الاتصال مع سبعين مهاجرًا صارت تعتبرهم في عداد المفقودين، بعد أن كانوا على متن قارب غادر غرب ليبيا قبل أربعة أيام في محاولة للوصول إلى أوروبا.

وذكرت المنظمة غير الحكومية، التي تدير خط هاتف طارئ للمهاجرين، الذين يواجهون صعوبات في البحر، أن المهاجرين غادروا غرب ليبيا واتصلوا بألارم فون عدة مرات، وفقاً لـ"فرانس 24".

وأضافت أنها عندما فقدت الاتصال بهم، كانوا في منطقة البحث والإنقاذ التي تتبع مالطا، على بعد 20 كيلو مترًا من المياه الإيطالية، لكن لم يبلغ عن إنقاذهم أو وصولهم، والسلطات تلتزم الصمت.

وتساءلت "ألارم فون": كيف يمكن أن يختفي 70 شخصًا في البحر، على بعد بضعة كيلومترات من البر؟ ماذا حدث لهم؟ لماذا رفضت السلطات المالطية والإيطالية أولاً إنقاذهم ثم تقديم معلومات حول مصيرهم؟".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"ملهم العالم" لـ"القرني" الأكثر مبيعاً.. و"بادويلان" لـ"سبق": 20 ألف نسخة توشك على النفاد

"ملهم العالم" لـ"القرني" الأكثر مبيعاً.. و"بادويلان" لـ"سبق": 20 ألف نسخة توشك على النفاد

الربّاعة ذكرى خرمي: نشكر قيادتنا الرشيدة على دعمها رياضة المرأة

الربّاعة ذكرى خرمي: نشكر قيادتنا الرشيدة على دعمها رياضة المرأة

"حصاد يوم".. توزيع 3 آلاف مظلة على المعتمرين والعاملين بالحرم

"حصاد يوم".. توزيع 3 آلاف مظلة على المعتمرين والعاملين بالحرم

صاعقة رعدية تضرب سطح محل تجاري بجازان ولا إصابات

صاعقة رعدية تضرب سطح محل تجاري بجازان ولا إصابات