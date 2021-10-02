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"المزيني" يتوج الفائزين في ختام بطولة التايكوندو بجامعة المؤسس

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بمشاركة 105 رياضيين يمثلون 17 جامعة

اختُتمت، اليوم السبت، منافسات بطولة التايكوندو، ضمن مسابقات الاتحاد الرياضي للجامعات للموسم الرياضي الثاني عشر، والتي احتضنتها جامعة الملك عبدالعزيز.

استمرت المنافسات ثلاثة أيام، بمشاركة 105 رياضيين جامعيين، يمثلون 17 جامعة في القرية الرياضية بالجامعة.

وتوج رئيس الاتحاد الرياضي للجامعات السعودية، الدكتور خالد المزيني، وعميد شؤون الطلاب بجامعة الملك عبدالعزيز، الدكتور مسعود القحطاني، الجامعات الحاصلة على المراكز الأولى، على النحو التالي: المركز الأول جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل، وحصلت على كأس البطولة والميداليات الذهبية، وجامعة الملك عبدالعزيز بالمركز الثاني، وجامعة الملك سعود بالمركز الثالث.

وأكد رئيس اللجنة المنظمة للبطولة عميد شؤون الطلاب، الدكتور مسعود بن محمد القحطاني، أهمية البطولات التي ينظمها الاتحاد الرياضي، والتي تسهم في رفع مستوى التنافس الرياضي بين طلاب الجامعات السعودية وعلى المستوى المحلي والخارجي، بما يكفل الارتقاء بمستوى الرياضة الجامعية وإعداد الطالب الجامعي بدنيًّا وعقليًّا ومهاريًّا؛ ليكون مؤهلًا وقادرًا على أداء الواجبات ومتطلبات العمل لتحقيق التنمية المستقبلية وتلبية احتياجات المجتمع.

وأشاد مدير البطولة، الدكتور أحمد السنتلي، بالمستويات الفنية والتنافس القوي الذي شهدته البطولة رغم توقف المنافسات الرياضية الجامعية بسبب جائحة كورونا.

وقدم شكره لجامعة الملك عبدالعزيز -ممثلة في عمادة شؤون الطلاب- لجهودها التي بذلتها، والتي تكللت بالنجاح التنظيمي للبطولة وخروجها بهذه الصورة الاحترافية.

وجاءت نتائج منافسات البطولة في جميع الأوزان على النحو التالي:

وزن (54)

الأول: جامعة الملك عبدالعزيز

الثاني: جامعة الملك فيصل

الثالث: جامعة الإمام عبدالرحمن

وزن (58):

الأول: جامعة الإمام عبدالرحمن

الثاني: جامعة جدة

الثالث: جامعة الملك عبدالعزيز

‏وزن (63):

الأول: جامعة الملك عبدالعزيز

الثاني: جامعة الإمام عبدالرحمن

الثالث: جامعة الطائف

وزن (68):

الأول: جامعة الإمام عبدالرحمن

الثاني: جامعة القصيم

الثالث: الجامعة الإسلامية

وزن (74):

الأول: جامعة الإمام عبدالرحمن

الثاني: جامعة الملك عبدالعزيز

الثالث: جامعة اليمامة

‏وزن (80)

الأول: جامعة الملك سعود

الثاني: جامعة أم القرى

الثالث: جامعة الملك عبدالعزيز

وزن (87)

الأول: جامعة الإمام عبدالرحمن

الثاني: جامعة جدة

الثالث: جامعة الملك عبدالعزيز

وزن (87+)

الأول: جامعة الملك عبدالعزيز

الثاني: جامعة الملك خالد

الثالث: الجامعة الإسلامية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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