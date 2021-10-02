محمد صبحي يفتتح «نجوم الظهر» غدًا بعرض خاص للصحافة والاعلام

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يفتتح النجم محمد صبحي مسرحيته الجديدة «نجوم الظهر» غدا الأحد بمدينة سنبل بعرض خاص للصحافة والاعلام.

المسرحية رفعت لافتة كامل العدد لمدة أسبوعين قادمين بعد أن تم حجز جميع حفلاتها قبل الافتتاح.

ويظهر الفنان محمد صبحي خلال مسرحيته الجديدة بشخصية مختلفة تماما عما قدمه من حيث الشكل والمضمون، فيظهر في العمل بشارب ويرتدي باروكة من خلال الشخصية التي سيكشف عنها في افتتاح المسرحية.

المسرحية هي أول عرض كوميدي موسيقي غنائي استعراضي يشارك فيه 30 ممثل وممثلة يظهر خلالها مهارات الممثل والمطرب والعازف على المسرح بشكل حي ويتناول خلال العمل كعادته موضوعات تخص المواطن المصري وهمومه ومشاكله بشكل كوميدي راقي.

المسرحية يقوم ببطولتها ويخرجها وكتبها النجم محمد صبحي بمشاركة الكاتب أيمن فتيحة وديكور محمد الغرباوى، وموسيقي وألحان شريف حمدان وأشعارعبدالله حسن، ويشارك في البطولة كوكبة من نجوم فرقته «استديو الممثل» هم: سميرة عبدالعزيز وجيهان قمري وعبدالرحيم حسن وندي ماهر وميرنا زكري وكمال عطية ورحاب حسين وحمدي السيد ورحاب الشناط وداليا حسن ومحمد سعيد ومايكل وليم ومحمد شوقي طنطاوي ومحمد يوسف ومصطفي يوسف ومنة طارق وانجيلكا وليلي فوزي ووليد هاني ومحمود أبوهيبة.