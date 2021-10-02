أخبار عاجلة

"ملهم العالم" لـ"القرني" الأكثر مبيعاً.. و"بادويلان" لـ"سبق": 20 ألف نسخة توشك على النفاد -
الربّاعة ذكرى خرمي: نشكر قيادتنا الرشيدة على دعمها رياضة المرأة -
"حصاد يوم".. توزيع 3 آلاف مظلة على المعتمرين والعاملين بالحرم -
ماكرون يرفض مجددًا تقديم الاعتذار بشأن التاريخ الاستعماري الفرنسي في إفريقيا -
قبل انطلاق مباراة مصر وليبيا .. كورونا تضرب الجابون وتؤجل مباراتها مع أنجولا -
30 لاعبًا في الترشيحات الأولية للكرة الذهبية .. محمد صلاح من بينهم -
الخارجية: بريطانيا تعترف باللقاحات التي تستخدمها المملكة -
بعد العثور على لقاحات كورونا ملقاه في ترعة المنيا.. النيابة الإدارية تكشف تفاصيل جديدة (صور) -
إعلان الحكومة الجديدة فى المغرب.. واستمرار وزراء «السيادية» -
بعيدًا عن «طالبان».. خطط لنقل الأموال جوًا لمساعدة الأفغان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

محمد صبحي يفتتح «نجوم الظهر» غدًا بعرض خاص للصحافة والاعلام

Print
محمد صبحي يفتتح «نجوم الظهر» غدًا بعرض خاص للصحافة والاعلام محمد صبحي يفتتح «نجوم الظهر» غدًا بعرض خاص للصحافة والاعلام

لاقتراحات اماكن الخروج

يفتتح النجم محمد صبحي مسرحيته الجديدة «نجوم الظهر» غدا الأحد بمدينة سنبل بعرض خاص للصحافة والاعلام.

المسرحية رفعت لافتة كامل العدد لمدة أسبوعين قادمين بعد أن تم حجز جميع حفلاتها قبل الافتتاح.

ويظهر الفنان محمد صبحي خلال مسرحيته الجديدة بشخصية مختلفة تماما عما قدمه من حيث الشكل والمضمون، فيظهر في العمل بشارب ويرتدي باروكة من خلال الشخصية التي سيكشف عنها في افتتاح المسرحية.

المسرحية هي أول عرض كوميدي موسيقي غنائي استعراضي يشارك فيه 30 ممثل وممثلة يظهر خلالها مهارات الممثل والمطرب والعازف على المسرح بشكل حي ويتناول خلال العمل كعادته موضوعات تخص المواطن المصري وهمومه ومشاكله بشكل كوميدي راقي.

المسرحية يقوم ببطولتها ويخرجها وكتبها النجم محمد صبحي بمشاركة الكاتب أيمن فتيحة وديكور محمد الغرباوى، وموسيقي وألحان شريف حمدان وأشعارعبدالله حسن، ويشارك في البطولة كوكبة من نجوم فرقته «استديو الممثل» هم: سميرة عبدالعزيز وجيهان قمري وعبدالرحيم حسن وندي ماهر وميرنا زكري وكمال عطية ورحاب حسين وحمدي السيد ورحاب الشناط وداليا حسن ومحمد سعيد ومايكل وليم ومحمد شوقي طنطاوي ومحمد يوسف ومصطفي يوسف ومنة طارق وانجيلكا وليلي فوزي ووليد هاني ومحمود أبوهيبة.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
كوت ديفوار تكتسح مالاوى بثلاثية نظيفة فى تصفيات المونديال

كوت ديفوار تكتسح مالاوى بثلاثية نظيفة فى تصفيات المونديال

ماكرون يرفض مجددًا تقديم الاعتذار بشأن التاريخ الاستعماري الفرنسي في إفريقيا

ماكرون يرفض مجددًا تقديم الاعتذار بشأن التاريخ الاستعماري الفرنسي في إفريقيا

قبل انطلاق مباراة مصر وليبيا .. كورونا تضرب الجابون وتؤجل مباراتها مع أنجولا

قبل انطلاق مباراة مصر وليبيا .. كورونا تضرب الجابون وتؤجل مباراتها مع أنجولا

30 لاعبًا في الترشيحات الأولية للكرة الذهبية .. محمد صلاح من بينهم

30 لاعبًا في الترشيحات الأولية للكرة الذهبية .. محمد صلاح من بينهم