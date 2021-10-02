القسم الثاني.. تعادل بني سويف وكيما بهدفين لكل منهما

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انتهت منذ قليل مباراة بني سويف وكيما اسوان في الاسبوع الاول ضمن منافسات المجموعة الاولي للممتاز ب، والتي اقيمت على استاد بني سويف، بتعادل الفريقين بهدفين لكل فريق.

بدأت المباراة قوية من الجانبين وبالاخص من جانب كيما اسوان، والذي تمكن في الدقيقة14من إحراز الهدف الأول براسية من وسط ارتباك من دفاع بني سويف بعدها تنقلب المباراة في اتجاه مرمي كيما اسوان.

أضاع بني سويف العديد من الكرات المتتالية، ويقوم محمد يوسف المدير الفنى لبني سويف بإجراء أول تغيير بنزول معتز محروس بدلا من إبراهيم سعيد، ويتمكن محروس من إعادة التوازن لوسط بني سويف، ومن هجمه من الجانب الايسر ينطلق عزت جمال لاعب بني سويف ويعيقه اسامه رجب لاعب كيما بعرقلة قرب منطقة الجزاء يحصل من خلالها على الإنذار الثاني ويتم طرده خارج الملعب في الدقيقه 31 من الشوط الأول.

بعدها يشن بني سويف هجوم مكثف على المرمي ويواجهه سوء حظ عجيب في إضاعة الفرص حتى يتمكن من إحراز هدف عن طريق أحمد شحاتة من عرضية بلال زكريا لكن حكم الراية يشير إلى التسلل ليعلن الحكم محمد سيد إلغاء الهدف.

بدأ الشوط الثاني بهجوم ضاغط لبني سويف ودفاع من كيما أسوان وفي الدقيقه الرابعه يرفع احمد فتحي عرضية يرتقي وائل فراج برأسية تمر بجوار القائم وتتوالى العرضيان لكن دون التمكن من الاستفادة منها.

يقوم محمد يوسف بالتغيير الثاني لبني سويف في الدقيقه 9 بنزول محمود عبدالعاطي بدلا من عزت جمال في تغيير هجومي ليلعب رأس حربة ثاني بجوار وائل فراج.

ومن ضغط لبني سويف يتمكن عبدالواحد عبدالعزيز في الدقيقة 16 من الشوط الثاني من إحراز هدف التعادل لبني سويف من قذيفة من داخل منطقة الجزاء لتصبح النتيجة 1-1، بعد الهدف يسقط حارس كيما أسوان مصابا ويتم استبداله بالحارس الاحتياطي.

يكثف بني سويف هجماته ويندفع للهجوم ووسط اعتراض لاعبي بني سويف على عدم احتساب الحكم لركلة جزاء يتمكن كيما أسوان من شن مرتدة عن طريق عمرو عزت لينفرد بمحمد حسانين ويضعها بسهولة في المرمى ويكملها زميله ليحرز الهدف الثاني لتصبح النتيجه 2-1 لصالح كيما أسوان.

في الدقيقة 44 من الشوط الثاني يتمكن اللاعب وائل فراج من احراز هدف التعادل لتصبح النتيجه 2-2، ويحتسب حكم اللقاء 5 دقائق وقتا بدل ضائع ويهجم بني سويف بشراسة لكن لم يستطع إدراك هدف الفوز، حتى يطلق الحكم صافرته معلنا نهاية اللقاء، ويتقاسم الفريقان نقاط المباراة ويحصل كل فريق على نقطة هي الأولى لهما في موسم طويل وشاق.

بدأ بني سويف المباراة بتشكيل مكون من محمد حسانين في حراسة المرمى، وخط دفاع مكون من عبدالواحد عبدالعزيز، محروس محمود، محمد الشامي، احمد فتحي، وفي خط الوسط ابراهيم سعيد، عمر مختار، بلال زكريا، احمد شحاته، عزت جمال ورأس حربة وائل فراج.

وبدأ زيزو حشمت المدير الفني لكيما أسوان بتشكيل مكون من محمد مختار، نادر السيد، اسامه رجب، محمد مناع، شريف رمضان، أحمد مندي، حسين رمضان، عبدالمجيد يس، مصطفى عبدالرسول، عمرو عزت.

أدار المباراة تحكيميا محمد سيد بكر حكم أول من منطقة القاهرة، وساعده عبدالعزيز محسن منطقة القاهرة، محمد أحمد حسين من منطقة أسيوط.