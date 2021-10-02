تقرير «مقاومة الاستيطان» يحذر من التطهير العرقي في مناطق جنوب الخليل

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أكد المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان إن مناطق جنوب الخليل والمسافر بؤرة تركيز لسياسة التطهير العرقي.

وقال المكتب، التابع لمنظمة التحرير الفلسطينية في تقريره الأسبوعي الذي نشره اليوم على موقعه على الإنترنت، إن معاناة الفلسطينيين في جنوب محافظة الخليل وخاصة في مسافر شرق بلدة يطا لا تقتصر على الحياة القاسية والحرمان من أساسيات الحياة ومن حق السكن في بيوت تقيهم برد الشتاء وحرارة الصيف.

وأوضح أن هذه المعاناة تمتد إلى ما هو أبعد من ذلك، فإلى جانب عمليات الهدم التي تطال الحظائر فإن سلطات الاحتلال تواصل عمليات التطهير العرقي باستخدام مختلف الوسائل بما في ذلك توظيف المستوطنين للقيام بهذه المهمة تحت حماية جيش الاحتلال.

وأشار التقرير إلى أن عمليات الهدم الواسعة تطال البيوت البسيطة للمواطنين بحجة أنها شيدت بدون ترخيص، ما تسبب حتى الآن وعلى امتداد سنوات في تشريد اعداد تتزايد باستمرار من السكان المحليين، الذين يعتبرون ما يجري لهم حملة تطهير عرقي.

وندد التقرير بـ«هجوم وحشي» جديد نفذه المستوطنون على قرية المفقرة الواقعة في أطراف مدينة يطا، قائلا إن إسرائيل تسعى منذ عشرات السنين إلى اقتلاع سكانها وتدميرها.

وأضاف أن عشرات المستوطنين الملثمين يتنقلون من بيت إلى بيت، ويستخدمون السكاكين والمطارق ويهشمون زجاج النوافذ وزجاج السيارات، ويرمون حجارة أصابت الاطفال وبينهم طفل عمره 3 سنوات، هو محمد بكر حمامدة الذي نقل إلى المستشفى مصابا بجراح بليغة بالرأس .

وتابع أن جنود الإحتلال ساعدوا المستوطنين بإطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع على المواطنين، مشيرا إلى أن المفقرة هي احدى القرى 12 المهددة بالاقتلاع والتهجير والتي تتذرع حكومة الإحتلال بأنها منطقة التدريب 918، التي خصصت للتدريب العسكري.

وأردف التقرير بأنه تم طرد سكان حوالي 12 قرية في المنطقة في السابق من بيوتهم في نهاية العام 1999 من قبل الجيش بذريعة أنهم قاموا بغزو منطقة تدريب مع أن هذه القرى موجودة قبل العام 1933.