عرض «الظل» لقصور الثقافة يشارك في المهرجان القومي للمسرح

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حرصا من وزارة الثقافة برئاسة د. إيناس عبدالدايم على النهوض بالمسرح وإستمرار الحركة المسرحية، وذلك من خلال فعاليات المهرجان القومى للمسرح المصرى في دورته الرابعة عشرة دورة «الكاتب المسرحي المصري» والتي تقام في الفترة من ٢٧ سبتمبر حتى ٩ أكتوبر، تشارك الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة بخمسة عروض مسرحية من إنتاج الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان أحمد الشافعي.

قدمت قصور الثقافة عرض اليوم بعنوان «الظل» لفرقة قصر ثقافة الأنفوشي عن نصين هما «هو الذي يصفع» للكاتب الروسي ليونرانديف، و«السيد آدم وزوجته إيف» للدكتور طارق عمار، وإخراج سامح الحضري، بطولة أحمد عسكر، إنجي حسام، مسعد سالم، ياسر مجاهد، نادر محسن، شريف غانم، سارة ممدوح، أنغام الغنيمي، أحمد عامر، سارة فؤاد، مروان سليمان، خالد نبيل، ديكور وملابس دنيا عزيز، موسيقى عبدالرحمن بدوي، إضاءة إبراهيم الفرن، صوت محمد منصور، مخرج منفذ أكرم نجيب.

اوضح الحضري إن العرض يدور حول فيلسوف يحلم بتغيير العالم وفي نفس الوقت يهمل زوجته، فتثور عليه وتطلب الطلاق ورحيله من المنزل وتقول إنها خانته مع تلميذه وحامل منه، فيترك آدم المنزل ويذهب إلى السيرك ليعمل مهرجا ويقول مقاطع فلسفية وفي كل خطبة يصفع من المهرجين من السيرك، ليصبح اسمه الرجل الذي يصفع، ويكتشف أن كل من فالسيرك يختبئون تحت شخصيات مزيفة، فيحاول أن يخرجهم من ظلالهم ولكنه أدرك أنه غارقا في ظله ونسي أن يصلح نفسه وبيته .

جاء العرض بحضور الفنان يوسف إسماعيل رئيس المهرجان، ولجنة التحكيم برئاسة الدكتور الفنان أحمد حلاوة، وعضوية كلا من الموسيقار على سعد، الفنان مفيد عاشور، الفنان وليد عوني، الكاتب السيد محمد على، مهندس الديكور أيمن أنور، المخرج محمد عمر، ومقرر اللجنة محمد البنان.