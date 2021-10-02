وزير الإسكان: تنمية سيناء تبدأ من العاصمة الإدارية.. ونسعى لإحياء فكرة النقل الجماعي

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شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور بشر الخصاونة، رئيس وزراء المملكة الأردنية، والوفد المرافق له، بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، السبت، عرضاً وافياً لاستعراض ملامح أبرز المشروعات الجاري تنفيذها بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وأشار الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إلى أن تنفيذ مشروع العاصمة الادارية الجديدة في اتجاه شرق القاهرة تم وفق دراسات ومستهدفات عديدة، موضحاً أن تنمية سيناء تبدأ من العاصمة الادارية الجديدة حيث إن العاصمة الجديدة بموقعها المميز، قريبة من محور 30 يونيو القادم من مدينة الجلالة ويمتد حتى السويس والاسماعيلية وبورسعيد، إلى جانب شبكة الطرق الأخرى والانفاق بما سيكون له دور كبير في تحقيق التنمية الشاملة في مختلف ربوع مصر.

وأضاف الجزار أن العاصمة الادارية الجديدة تتوسط مجموعة من مدن الجيل الأول والثاني والثالث من المجتمعات العمرانية الجديدة، لافتاً إلى هيئة المجتمعات العمرانية منذ إنشائها سنة 1979، أقامت حتى 2014 نحو 21 مجتمعا عمرانيا جديدا، على ثلاثة أجيال، ومن عام 2014 حتى الآن نعمل في 25 مجتمعا عمرانيا جديدا، في سبيل تحقيق الهدف القومي، وهو زيادة الرقعة العمرانية، والعاصمة الإدارية تتوسط مجموعة المجتمعات العمرانية في شرق القاهرة، لافتأ إلى أن ما تم إنفاقه في نحو 30 سنة ماضية في بعض مشروعات المجتمعات العمرانية الجديدة، يماثل ما يتم إنفاقه في الـ5 سنوات الماضية.

وأشار الوزير إلى أن جزءا مهما في فكرة اختيار موقع العاصمة الإدارية الجديدة ارتبط بالرغبة في تحقيق التكامل مع شبكات الطرق ومحاور الاقتصاد، مثل المناطق اللوجستية، حيث إن لدينا مجموعة كبيرة من الطرق الإقليمية، ونسعى لإحياء فكرة النقل الجماعي لتخفيف الضغط على الطرق، بعدد كبير من الوسائل، تشمل المونوريل والقطار الكهربائي، التي ستربط الشمال بالجنوب والشرق بالغرب، والقطار فائق السرعة كذلك، الذي يربط عين السخنة بالعاصمة الادارية بالقاهرة بمدينة 6 أكتوبر وحتى مدينة العلمين الجديدة، وكلها مشروعات قيد التنفيذ، ليربط ذلك بين مناطق التنمية بساحل البحر الأحمر، بمناطق التنمية على ساحل البحر المتوسط، وكلها كانت مدخلات المخطط الاستراتيجي للتنمية الذي تعمل الدولة على تنفيذه.

وأكد وزير الإسكان أن هيئة المجتمعات العمرانية تتسلم خلال أيام من الأمم المتحدة، الجائزة الاولى لأفضل جهة تنفذ مشروعات التنمية العمرانية المستدامة على مستوى العالم، من خلال ما تقوم به الهيئة، موضحاً أن القاهرة ستظل مركزاً للتراث والتاريخ والثقافة، بمزيج فريد من الحضارات، لتكون العاصمة الجديدة مركزاً للمال والأعمال والاقتصاد، ويمثلان معا العاصمة للدولة المصرية.

وأشار وزير الإسكان إلى أن هناك 7 محددات في مخطط تنفيذ مشروعات العاصمة الإدارية، يتمثل أولها في أن تكون مدينة خضراء من خلال مسطحات كبيرة خضراء يصل نصيب الفرد من هذه المسطحات والأماكن المفتوحة إلى 15%، مشيرا إلى أنه من خلال الجولة الميدانية سيتعرف الوفد الأردني على ساحة الشعب وهي حديقة كبيرة للغاية، والتي تصل ما بين مسجد مصر والقصر الجمهوري، كما سيتعرف الوفد على النهر الأخضر بمساحة طولها 1000 فدان من الحدائق والمتنزهات، كما أنه من ضمن المحددات أن العاصمة الإدارية الجديدة مدينة مستدامة تستخدم المحددات المستدامة من الطاقة وتدوير المخلفات، و70% من أسطح المباني تغطيها ألواح الطاقة الشمسية، كما أنها مدينة مصممة ومخططة للمشاة، والنقل الجماعي، كما أنها مدينة للسكن والحياة، حيث إن 35% منها إسكان عالي الكثافة، و50% إسكان متوسط الكثافة، و15% منخفض الكثافة، وهو ما يعني أن كل الطبقات المجتمعية ستكون موجودة بالعاصمة.

وأضاف الوزير أن العاصمة الإدارية مدينة متصلة بشبكة نقل جماعي، مثل القطار ومترو الأنفاق، والترام، والتروللي باص، والتاكسي، ويتم ربط جميع هذه العناصر مع بعضها، كما أنها مدينة ذكية إلكترونية، لافتا إلى أن مصطلح «ذكية» هنا لا يعني أن المباني مراقبة بالكاميرات فقط، ولا يعني ذلك أنه سيتم الاعتماد فقط على التطبيقات الإلكترونية في إدارة وتشغيل كافة مرافق ومبانى العاصمة، بدءا من تحديد مواعيد الباصات عن طريق هذه التطبيقات، إلى جانب التحكم في المسطحات الخضراء، وريها وفقا لدرجات الحرارة والرطوبة، بل إنها ذكية في تقديم الخدمات إلكترونيا كذلك للمواطنين في مختلف المجالات.

كما أن العاصمة الإدارية مدينة للمال والأعمال تخدم إقليم القاهرة، وقال: إذا تحدثنا بلغة الأرقام عن العاصمة الإدارية، فيمكن القول بأن بها من الجسور والأنفاق نحو 100 كم طولي، ومن النقل الجماعي 250 كم لوسائل النقل الجماعي، و10 آلاف من الطرق المجهزة، كما أن المدينة توفر 2 مليون فرصة عمل، و20 حيا سكنيّا، و100 مجاورة سكنية، وتسع عند الاكتمال لـ 6.5 مليون نسمة.

وأشار وزير الإسكان إلى أنه يتم تنفيذ 25 مدينة من مدن الجيل الرابع حاليا، وهناك معايير لإنشاء المدن الذكية، لافتا إلى إنشاء وحدة للمدن الذكية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ونتعاون مع جميع المؤسسات والمكاتب الاستشارية، ومكتب الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، مشيرا إلى أنه سيتم خلال الفترة المقبلة إعلان الكود الخاص بالمدن الذكية والمستدامة، وكذلك الكود الخاص بجودة الحياة.

وتم استعراض موقف تنفيذ المنطقة المركزية للأعمال، التي يزينها البرج الأيقوني، الأعلى في افريقياً، وبجوارها حي البنوك الذي سيحتضن مبنى البنك المركزي المصري، بالإضافة إلى مقار لنحو 38 بنكاً محلياً ودولياً، ستحرص على التواجد في قلب العاصمة الجديدة تزامنا مع انتقال الحكومة إلى هناك، حيث يتم حالياً تنفيذ 13 بنكاً من بينها البنك المركزي.

كما تناول وزير الإسكان موقف تنفيذ المشروعات السكنية بالعاصمة الإدارية الجديدة، وتشمل عددا من الأحياء بإجمالى نحو 120 ألف وحدة تنفذها وزارة الإسكان والهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

كما تم استعراض سير العمل في تنفيذ مدينة الثقافة والفنون في العاصمة الجديدة، والتي ستضم عددًا من المسارح والسينمات وقاعات العرض والمكتبات والمتاحف والمعارض الفنية، لكل أنواع الفنون التقليدية والمعاصرة، من موسيقى ورسم ونحت ومشغولات يدوية وغيرها، بالإضافة إلى مركز الإبداع الفنى لشباب المبدعين، ومكتبات عامة كبيرة، وأقيمت مدينة الفنون والثقافة على مساحة تصل لنحو 127 فدانًا.

من جانبه عرض اللواء إيهاب الفار، رئيس الهيئة الهندسية تقريراً أوضح خلاله أن الهيئة نجحت في تنفيذ 39 مشروعاً بالعاصمة الإدارية الجديدة، عمل على تنفيذها نحو 757 شركة، بإجمالي 173 ألف مهندس وفني وعامل، وبواقع 1411 معدة هندسية.