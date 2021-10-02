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مياه المنوفية: برنامج تدريبي عن أسس تصميم مراحل المعالجة داخل محطات مياه الشرب السطحية

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مياه المنوفية: برنامج تدريبي عن أسس تصميم مراحل المعالجة داخل محطات مياه الشرب السطحية مياه المنوفية: برنامج تدريبي عن أسس تصميم مراحل المعالجة داخل محطات مياه الشرب السطحية

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قال الدكتور المهندس محمد نجيب صالح رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنوفية، إنه إيماناً من الشركة بضرورة مواكبة التطورات التكنولوجية وتطوير العنصر البشرى، وتماشياً مع سياسة الدولة فى التوجه إلى التحول الرقمى نفذت الإدارة العامة للتدريب برامج تدريبية مختلفة، ضمن خطة الإحتياجات التدريبية الإقليمية الموحدة والمعتمدة من الشركة القابضة خلال الفترة من 26/9 حتى30/9/2021.

وأوضح، أن الفترة التدريبية شهدت تنفيذ برنامج تدريبي عن تصميم محطات مياه الشرب لمعرفة اسس تصميم مراحل المعالجة داخل محطات مياه الشرب السطحية وحساب مفاقيد الضغط داخل شبكات المياه ودراسة تصرفات الأحواض وزمن المكث وسرعه المياه بكل مرحله داخل محطات مياه الشرب السطحية.

وذكر، تم تنفيذ تدريب حول تطهير شبكات الصرف الصحي وانواع المواسير والقطع الخاصة والفرق بين خطوط الطرد وخطوط الانحدار وانواع الصمامات والغرض من استخدامها وايضا التعرف على انواع المحابس والقطع الخاصة وأهمية التطهير وكيفية تقسيم الشبكات وانواع المعدات المستخدمه فى تطهير الشبكات.

وأشار إلي تلقى العاملين بالقطاع التجارى وإدارة الإيرادات بالفروع تدريبًا عن لائحة القطاع التجارى لتطبيق بنود اللائحة والتعرف على إجراءات التعاقد والمقايسات والتوصيلات والتأمينات ومقابل الربط بالشبكات العمومية ومخالفة شروط التعاقد.

وأضاف، يستمر مركز التدريب فى تقديم دورات فى مختلف التخصصات من أجل الارتقاء بالمستوى المهنى والتى شملت تنفيذ دورة تدريبية لتحسين اداء العاملين فى استخدام برنامج word بهدف صقل مهارات العاملين فى مختلف التخصصات وتطوير الأداء، وكذلك دوره المسار الوظيفي اساسيات المعالجه ومكونات المحطة

المصرى اليوم

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