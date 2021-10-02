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كثفت المملكة -ممثلة في وزارة البيئة والمياه والزراعة- جهودها لتطوير القطاع الزراعي، وتعزيز إنتاج محصول البن في المدرجات الزراعية عبر إنشاء 60 مزرعة نموذجية للبن، وذلك تزامنًا مع احتفاء دول العالم باليوم العالمي للقهوة الذي يصادف الأول من أكتوبر كل عام.

وتعمل وزارة البيئة والمياه والزراعة في هذا الإطار من خلال منظومة مشروعاتها الزراعية على تعزيز الأمن الغذائي في المناطق الريفية، وزيادة الإنتاج الزراعي، والاستفادة من مصادر المياه المتجددة، وتعزيز الإنتاجية والربحية للمزارعين.

وقدمت الوزارة سبل الدعم كافة لتعزيز وتطوير إنتاج البن في مناطق جازان والباحة وعسير جنوب غرب المملكة، كما أطلقت برنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة، وجعلت من أهم مستهدفاته تطوير زراعة البن وتنميتها، إضافة إلى دعمها لأكثر من 30 ألف مزارع.

وفي سياق متصل قدمت الوزارة حزمة من الخدمات لزيادة إنتاج البن، تتمثل في إرشاد المزارعين إلى كيفية العمليات والممارسات الزراعية السليمة، وحصاد مياه الأمطار، وترشيد مياه الري، وإنشاء خزانات المياه، وترميم المدرجات الزراعية، وإنشاء جدران استنادية، إضافة إلى تمديد شبكات ري بالتنقيط، والحراثة، وتوفير مدخلات الإنتاج، ورعاية "البن العربي" الذي يعد من أجود أصناف البن والأكثر طلبًا في العالم، وصاحب القيمة الاقتصادية العالية.

إلى هذا، كشفت وزارة البيئة والمياه والزراعة عن وجود أكثر من 400 ألف شجرة بن في المملكة تدعم صناعة القهوة في السعودية، حيث تتصدر جازان المساحات المزروعة بـ122 هكتارًا.

يذكر أن المملكة العربية السعودية تعد أكثر دول العالم استهلاكًا للبن، مما يعزز العمل بشكل كبير على إكثار زراعة البن، وهو ما تعمل عليه وزارة البيئة والمياه والزراعة بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي من الناتج المحلي مستقبلًا ورفع العائد الاقتصادي؛ للإسهام في رفع الناتج المحلي غير النفطي وفق خطط وأهداف رؤية المملكة 2030.