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كيف تَصَرّف الجيش الجزائري مع غواصة إسرائيلية تَجسست على مناورته؟

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كيف تَصَرّف الجيش الجزائري مع غواصة إسرائيلية تَجسست على مناورته؟ كيف تَصَرّف الجيش الجزائري مع غواصة إسرائيلية تَجسست على مناورته؟
اضطر قائدها للتخلي عن المهمة والابتعاد عن الساحل

كيف تَصَرّف الجيش الجزائري مع غواصة إسرائيلية تَجسست على مناورته؟

نقل موقع "مينا ديفانس" عن مصادر لم يُسَمها، أن الجيش الجزائري رَصَد قبل يومين من تنفيذ تمرين الردع 2021 في 27 سبتمبر، غواصة إسرائيلية "دولفين" أثناء محاولتها التجسس على القوات الجزائرية، التي كانت تستعد للمناورة؛ بحسب ما أفادت به "سبوتنيك" اليوم (السبت).

وذكر الموقع المتخصص في الشؤون الدفاعية والعسكرية، أن القيادة الجزائرية قررت تعقب الغواصة الإسرائيلية دون سونار؛ لتفادي الكشف المتقاطع بواسطة غواصة دولفين.

وأضاف أن الجيش الجزائري استخدم طائرتين مروحيتين سوبر لينكس مضادتين للغواصات، في مطاردة الغواصة الإسرائيلية، في الوقت الذي دفعت فيه غواصتان تابعتان له الغواصة الإسرائيلية شمالًا.

وبيّن "مينا ديفانس" أن الغواصة الإسرائيلية "دولفين" عَلِقت في المياه الإقليمية؛ مما اضطر قائدها إلى الظهور على سطح المياه؛ كمؤشر على تخليها عن مهمة التجسس، وابتعادها عن الساحل الجزائري.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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