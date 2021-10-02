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محافظ الغربية: ندعم كافة مؤسسات المجتمع المدني في تقديم خدمات أفضل للمواطنين

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محافظ الغربية: ندعم كافة مؤسسات المجتمع المدني في تقديم خدمات أفضل للمواطنين محافظ الغربية: ندعم كافة مؤسسات المجتمع المدني في تقديم خدمات أفضل للمواطنين

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شهدت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، مساء اليوم، توقيع برتوكول تعاون بين مؤسسة صناع الخير وعدد من شركات القطاع الخاص وذلك على هامش مؤتمر «قدم صحيح» لدعم مرضى القدم السكري، والذي تنظمه المؤسسة تحت رعاية دولة رئيس مجلس الوزراء وذلك بحضور الأستاذ مصطفى زمزم رئيس مجلس أمناء المؤسسة الدكتور حسام عبد الغفار رئيس المجلس الأعلى لإدارة المستشفيات الجامعية السيد حسن بو هزاع رئيس الاتحاد العربي للتطوع ولفيف من القيادات وممثلي المجتمع المدني.

وفي كلمته، وجه محافظ الغربية الشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح على دعمه لكافة المبادرات المجتمعية وعلى رأسها المبادرات الصحية التي تهتم بصحة أبناء الشعب المصري، كما وجه المحافظ الشكر لرئيس مجلس الوزراء على رعايته للمؤتمر، كما وجه المحافظ الدعوة لوزيرة التضامن الاجتماعي بتنفيذ عدد من الفعاليات داخل محافظة الغربية.

كما وجه المحافظ الشكر لمؤسسة صناع الخير على إطلاق مثل هذه المبادرات، موجهاً الدعوة للمؤسسة بتنفيذ أولى فعاليات المبادرة داخل محافظة الغربية وخاصة داخل مركز زفتى، والذي يشهد تنفيذ المبادرة الرئاسية حياة كريمة، مؤكداً على تقديم المحافظة بكافة أجهزتها التنفيذية لكافة أوجه الدعم لتنفيذ المبادرة على أكمل وجه.

ومن جانبها، أشادت وزيرة التضامن الاجتماعي بجهود المؤسسة والتي استطاعت خلال فترة وجيزة اثبات وجودها من خلال تنفيذ العديد من البرامج والمبادرات وخاصة في القطاع الصحي، كما طالبت الوزيرة المؤسسة بتنفيذ برامج ومبادرات تهتم بصحة أطفالنا كونهم سلاح المستقبل وأمل وطننا الغالي، كما وجهت الوزيرة الشكر للقطاع الخاص على دعمه الدائم للوزارة وللجمعيات الأهلية في تنفيذ العديد من المبادرات المجتمعية.

كما عرض مصطفى زمزم رئيس مجلس أمناء المؤسسة، جهود المؤسسة طوال الفترة الماضية، موجهاُ الشكر لفخامة رئيس الجمهورية على دعمه للأفكار والمبادرات الشبابية، ولدولة رئيس الوزراء، ووزيرة التضامن الاجتماعى، ولفريق عمل المؤسسة، واختتم المؤتمر بتوقيع برتوكول تعاون بين المؤسسة واثنان من شركات القطاع الخاص.

المصرى اليوم

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