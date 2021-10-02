فوز المنيا وأسوان والبداري في الاسبوع الأول لـمجموعة الصعيد بدوري المظاليم

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شهدت مباريات الاسبوع الأولي لدوري المظاليم لكرة القدم ، المجموعة الأولي " مجموعة الصعيد "، للموسم الجديد 2021- 2022 ، 5 مباريات فوز مباراتين اثنين تعادل، وتأجيل مباراة لدواعي أمنية.

حيث فاز المنيا علي قنا 3-0 ، وأسوان علي سوهاج 2-1 ، والبداري علي تليفونات بني سويف 1-0 ، وملوي علي الفيوم 2-1 ، وطامية الفيوم علي الإعلاميين 2-0 ، فيما تعادل بترول أسيوط مع الألمنيوم 0-0، وبني سويف وكيما اسوان 2-2 ، بينما تأجل لقاء ديروط والمدينة المنورة ل 23 نوفمبر المقبل، لدواعي أمنية .

بهذه النتائج يتصدر المنيا المجموعة برصيد 3 نقطة، وبفارق الأهداف وفي المركز الثاني شباب طامية ، 3 نقطة، وأسوان 3 نقطة، وملوي 3 نقطة، والبداري 3 نقطة، وبترول أسيوط نقطة واحدة، والألمنيوم نقطة واحدة وبني سويف نقطة واحدة ، وكيما أسوان نقطة واحدة .