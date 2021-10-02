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تأجيل أولى جلسات محاكمة 14 متهما بالانضمام لجماعة إرهابية إلى 2 نوفمبر

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تأجيل أولى جلسات محاكمة 14 متهما بالانضمام لجماعة إرهابية إلى 2 نوفمبر تأجيل أولى جلسات محاكمة 14 متهما بالانضمام لجماعة إرهابية إلى 2 نوفمبر

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أجلت الدائرة الثانية إرهاب، برئاسة المستشار معتز خفاجة، أولى جلسات محاكمة 14 متهماً في القضية رقم 1233 لسنة 2019 حصر أمن الدولة العليا في اتهامهم بالانضمام لجماعة إرهابية، إلى جلسة 2 نوفمبر المقبل للاطلاع.

كانت النيابة قد أحالت المتهمين للمحاكمة بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف الدستور والقانون والتي تتخذ الإرهاب وسيلة لتحقيق أغراضها الإجرامية، وتولي أحدهم مسؤولية المكتب الإداري لأعضـاء جماعة الإخوان المصريين بالكويت، وتلقي آخر تدريبات عسكرية لدى مجموعات العمل النوعي المسلحة التابعة لهذه الجماعة الإرهابية، كما اتهمت النيابة العامة اثنين منهم بالتسلل من الحدود الجنوبية للبلاد بطريق غير مشـروع.

المصرى اليوم

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