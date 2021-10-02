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جامعة المنوفية تشارك في ورش عمل «حروب الجيل الرابع» بأكاديمية الشرطة

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جامعة المنوفية تشارك في ورش عمل «حروب الجيل الرابع» بأكاديمية الشرطة جامعة المنوفية تشارك في ورش عمل «حروب الجيل الرابع» بأكاديمية الشرطة

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شارك وفد من جامعة المنوفية في ورش عمل تحت عنوان «دور الجهاز الحكومي في مواجهة مخططات إسقاط الدولة وحروب الجيل الرابع» التي أقيمت بأكاديمية الشرطة بالتجمع الخامس، واستمرت على مدار 4 أيام،

وصرح الدكتور محمد شاهين مدير عام رعاية الشباب، بأن الجامعة شاركت في الورشة بوفد مكون من 5 طلاب هم، أحمد الهادي من كلية الزراعة ومحمد مرضي كلية الهندسة، وإبتسام أشرف علوم طبيه، ومحمود موسى كلية تمريض، ورحمه غنيم كلية الطفولة المبكرة.

وتضمن اللقاء عدد من ورش العمل الخاصة بحروب الجيل الرابع، وكيفية مواجهة الشائعات ومخططات تقسيم الشرق الاوسط،وتثمين دور في إسقاط المخططات الداخلية والخارجية.

المصرى اليوم

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