130 وثيقة عن تاريخ المملكة وأنظمتها المالية يرصدها كتاب المصرفي السبيعي

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في معرض الرياض الدولي للكتاب

صدرت هذا العام الطبعة الأولى من كتاب "وثائق محمد بن إبراهيم السبيعي" التي تتناول مرحلة زمنية واسعة ناهزت الستة عقود عن تاريخ المملكة، رصدت خلال حياة محمد السبيعي -رحمة الله- أحد رجال الأعمال الذين واكبوا نشأة الاقتصاد السعودي منذ عهد الملك عبدالعزيز آل سعود -رحمه الله- حتى عهدنا الزاهر.



ويقع الكتاب الذي يوزع في معرض الرياض الدولي للكتاب، في 700 صفحة من القطع المتوسط، ويتكون من ثلاثة أقسام رئيسية، الأول: حياة المترجم له، والثاني: التعريف بجميع الوثائق مع شروحاتها والتعريف بالشخصيات والأعلام والأماكن الواردة فيها، والثالث: عن المصادر والمراجع.



وضم الكتاب ١٣٠ وثيقة، أهمها المراسلات الخطية مع الملوك والأمراء والمسؤولين في الدولة وذات الصلة بتنفيذ المشروعات والمراسلات الخطية والبرقيات مع رجال الأعمال في الداخل والخارج؛ لمتابعة الأعمال التجارية، إضافة إلى الميزانيات السنوية والنماذج المحاسبية والقيود الدفترية المعمول بها في ذلك الوقت.

كما ضم نماذج الصرف والإيداع والتحويل المستخدمة في المؤسسات المصرفية والمالية آنذاك وبعض المراسلات والمكاتبات المتعلقة بالعمل الخيري في الثمانينيات والتسعينيات الهجرية.

واستغرق إعداد الكتاب ثلاثة أعوام، وحصل على اعتماد من دارة الملك عبدالعزيز، وقام بتأليفه وإعداد مادته العلمية بمراحلها المتعددة كل من: الدكتور ممدوح بن محمد الحوشان، والدكتور فايز بن موسى الحربي.