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أعلن الإعلامي خالد الغندور، قائد نادي الزمالك الأسبق، عن ترشح حسين لبيب، رئيس اللجنة المكلفة بإدارة النادي الأبيض، لانتخابات النادي المقبلة.

وكتب خالد الغندور، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» :«كابتن حسين لبيب سيترشح لانتخابات نادي الزمالك والقائمة يتم تحضيرها الأن و معظم المرشحين هيتقدموا بعد ٤ ايام».

يذكر أنه بدأ في العاشرة صباح اليوم السبت، نادي الزمالك في تلقي طلبات المرشحين لانتخابات النادي المقبلة، ولمدة سبعة أيام متتالية، ويبدأ تلقي الطلبات لمدة ثماني ساعات يوميا من الساعة العاشرة صباحا وحتى السادسة مساء.

وشهد اليوم الأول تقدم عمر هريدي، بأوراق ترشحه على منصب رئيس نادي الزمالك عن طريق المندوب الخاص به.

وتقدم ماجد فاروق عبد الجواد الحنبلي عضو الجمعية العمومية بنادي الزمالك بأوراق ترشحه على منصب نائب رئيس النادي.

وفي نفس الوقت تقدم أحمد مصطفى عفيفي بأوراق ترشحه لانتخابات الزمالك على منصب العضوية.

وكشف مسؤولو نادي الزمالك عن الأوراق المطلوبة من قبل المرشحين لانتخابات النادي الأبيض لانتخاب مجلس إدارة جديدة في شهر نوفمبر المقبل، وتتضمن الأوراق المطلوبة: شهادة الميلاد أو مستخرج رسمي منها، وصحيفة حالة جنائية لم يمض عليها أكثر من ثلاثة أشهر حتى فتح باب الترشح، وشهادة المؤهل الدراسي أو صورة طبق الأصل منها، وصورة بطاقة الرقم القومي والأصل للاطلاع عليه مالم يقدم طلب الترشح بتوكيل خاص يودع أصله، صوة كارنيه العضوية 2020/2021 وايصال سدسد قيمة أخر تجديد سنوي، وشهادة بالموقف من التجنيد أو صورة طبق الأصل منها، واستمارة طلب الترشح مستوفاة وتوقع من مقدمها أمام لجنة تلقي الطلبات، وايصال سداد الرسوم المقرر حسب الأحوال ووفقا للائحة النظام الأساسي للنادي المعمول بها.

وكانت اللجنة المكلفة بإدارة شئون نادي الزمالك وجهت الدعوة إلى أعضاء الجمعية العمومية المسددين للاشتراك السنوي لآخر سنة مالية وما عليهم من التزامات مالية مستحقة قبل التاريخ المُحدد لاجتماع الجمعية العمومية، بخمسة عشر يوما على الأقل والذين مضت على عضويتهم العاملة سنة على الأقل وفق أحكام لائحة النظام الأساسي للنادي المعمول بها لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية، والذي سيتم خلاله مناقشة جدول الأعمال الذي يتضمن التصديق على محضر الاجتماع السابق للجمعية، النظر في تقرير مجلس الإدارة عن أعماله في السنة المالية المنتهية 2020/2021 وبرامج النشاط وخطة العمل للعام المالي الجديد وتقرير مراقب الحسابات، اعتماد الموازنة والحساب الختامي للسنة المالية المنتهية في 30/6/2021 ومشروع الموازنة للسنة المالية المقبلة، انتخاب مجلس الإدارة للدورة 2021/2025، تعيين مراقب الحسابات وتحديد مكافآته، اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن رواتب ومكافآت المدير التنفيذي والمدير المالي، النظر في الاقتراحات المقدمة في الموعد القانوني، الموضوعات الأخرى الواردة في جدول الأعمال.