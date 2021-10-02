وزيرا التنمية المحلية والسياحة والآثار يتفقدان مشروعات إحياء طريق الكباش

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تفقد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية ، والدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار والمستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر اليوم السبت المشروعات المرتبطة بإحياء طريق الكباش تمهيداً لافتتاحه في احتفالية كبري سيتم اقامتها بالأقصر ، وذلك في ضوء اهتمام رئيس الجمهورية بهذا المشروع القومي وتنفيذاً لتكليفات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء .

شارك في الجولة كل من محمد عبدالقادر نائب المحافظ والدكتور مصطفي الوزيري الأمين العام للمجلس الأعلي للآثار واللواء محمود نصار رئيس الجهاز المركزى للتعمير والدكتور هشام الهلباوي مدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر والدكتور ولاء جاد الكريم مدير مبادرة حياة كريمة وعدد من قيادات وزارة التنمية المحلية و القيادات التنفيذية بالمحافظة وجهاز التعمير ..

وبدأت الجولة التفقدية لشعراوي والعناني بمتابعة أعمال التطوير التي تتم لمدينة الأقصر من محيط طريق المطار والمناطق المحيطة بالمعابد وطريق الكباش ، حيث استمع وزيرا التنمية المحلية والسياحة الي شرح من مسئولي جهاز التعمير حول كافة الاعمال التي تم الانتهاء منها خلال الفترة الماضية من الجداريات المواجهة للبوابات بطول الكورنيش ، وتفقد أعمال التطوير للنافورة القائمة وإنشاء الميادين في مسار الطريق . .

ووجه اللواء محمود شعراوي بسرعة استكمال أعمال دهانات البلدورات باللون الرمادي ، والانتهاء من أعمال دهانات واجهات المنازل لمحيط الطريق بالكامل ، حيث أشار المستشار مصطفي ألهم أنه سيتم الانتهاء من دهان حوالي ٢٠٠٠ منزل في إطار هذا المشروع ..

كما طالب وزير التنمية المحلية بسرعة الانتهاء من كافة المشروعات والأعمال في التوقيتات المحددة ..

وشدد اللواء محمود شعراوي علي أن الدولة تسعي لاستعادة الوجه الحضاري لمدينة الأقصر وتحقيق التنسيق الحضاري لمباني المدينة ورفع كفاءتها وتطويرها بصورة كاملة. وعقب ذلك تفقد وزيرا التنمية المحلية والسياحة مكتبة مصر العامة لمعاينة موقعها حيث تم الاشارة الي أهمية وروعة هذا الموقع والتي يمكن استغلالها بأفضل صورة في اطار طريق الكباش.

كما تم تفقد الأماكن حول معبد الأقصر وتم التوجيه باستكمال اعمال التطوير الخارجية خاصة أماكن انتظار عربات الحنطور ومدخل فندق الاقصر . وفي ختام الجولة التفقدية.

وأشاد اللواء محمود شعراوي والدكتور خالد العناني بكافة الجهود التي تم بذلها من جهاز التعمير والهيئة الهندسية للقوات المسلحة خلال الفترة الماضية لتنفيذ المشروعات المستهدفة ، وطالبا باستمرار المتابعة اليومية للانتهاء من باقي الاعمال وإعداد تقرير للعرض علي رئيس الوزراء.

وأوضح المستشار مصطفي ألهم أنه يتابع مع الشركات واستشاري المشروع علي مدار اليوم أعمال الزراعة والتشجير والتجميل للطريق بالكامل وكافة الأعمال المنفذة للانتهاء منها في التوقيتات المحددة لجعل هذا الطريق مزار سياحي ومكسب للسياح من جميع دول العالم والمترددين من المصريين .