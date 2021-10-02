حضور كبير في أولى حفلات مطرب الراب مروان بابلو بعد العودة من الاعتزال (صور)

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شهدت ساحة «المنارة إرينا» بالقاهرة الجديدة، مساء أمس الجمعة، حفل ضخم أحياه مطرب الراب المصري مروان بابلو، والذي يعد حفل العودة له عقب اعتزاله الغناء لقرابة العام.

شهد الحفل نحو ٢٠ ألف شاب من طلاب المدارس والجامعات من محبي نوعية الغناء والموسيقى التي يقدمها بابلو، والذين شاركوه وصلات الغناء والرقص المتتالية على مدى أكثر من ساعتين قدم خلالهما مطربهم المفضل أشهر أغانيه المميزة بداية من «غابة» ومرورا بـ«كنترول»، «السندباد»، «الحب فين» بالإضافة إلى «الجميزة» و«دون».

كما تخلل فقرة بابلو تقديمه لمطربي الراب الفلسطينيين «شاب جديد» و«الناظر» والذان نالا إستحسان الشباب وتفاعلوا معهما خلال فقرتيهما في بداية الحفل.

وحرص بابلو بمجرد صعوده على خشبة المسرح على تحيه الجمهور قائلا: «أنتم مش عارفين واحشني قد إيه.. أنا آخر مرة طلعت على المسرح من سنتين بس حاسس إنها كانت من يومين».

يذكر أن مروان بابلو شاب من الإسكندرية، بدأ مشواره عام 2015 وكان وقتها يطلق على نفسه اسم «داما راب» وكان يقدم أغاني الراب على فترات متباعدة في مواقع التواصل الاجتماعي، وأصبح له متابعين.

اختفى بابلو لعامين، ثم عاد في 2017 بأغنية «الغلاف- أوزريس» ليحقق نجاحا كبيرا بين الشباب المهتم بهذه النوعية من الأعمال، وكانت الخطوة التالية تعاونه مع «السادات» من أشهر «الدي جي» وقدم أعمال مثل «السندباد» و«أبومكة».

ورغم كل هذا النجاح جاء قراره بالاعتزال، أعلنه مروان بابلو من خلال حسابته في مواقع التواصل الاجتماعي، في البداية ظن جمهوره أن حساباته قد اخترقت لكن الحقيقة أن بابلو أكد أنه أتخذ قراره وأن الحفلات التي اتفق عليها مسبقا هي آخر ظهور له.

وترك بابلو رسالة لجمهوره أوضح فيها سبب اعتزاله وكتب: «محدش يطلب مني أرجع تاني بعد إذنكم.. أنا بتوب لربنا حاليا وبتمنى من ربنا إنه يتقبلها مني، وياريت أي حد سمعني وصدقني يعمل كدا برضوا»، واختتم «ربنا يسامحني ويهديني ويثبتني ويغفرلي».