غدا.. عرض خاص ومؤتمر صحفي لمسرحية محمد صبحي «نجوم الظهر»

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يفتتح النجم محمد صبحي مسرحيته الجديدة «نجوم الظهر» غدا الأحد ٣ أكتوبر بمسرحه بمدينة سنبل كعرض خاص للصحافة والإعلام، ويعقب العرض مؤتمرا صحفيا.

المسرحية الجديدة يشارك في بطولتها 30 نجما ونجمة من أجيال مختلفة، والمسرحية كوميديا موسيقية غنائية استعراضية حية على المسرح لأول مرة.

المسرحية رفعت لافتة كامل العدد لمدة أسبوعين قادمين وتم حجز جميع حفلاتها قبل الافتتاح والعرض الخاص غدا بحضور عدد كبير من وسائل الإعلام.

ويظهر النجم الكبير محمد صبحي خلال مسرحيته الجديدة «نجوم الظهر» بشخصية مختلفة عما قدمه من قبل في المسرح أو التليفزيون والسينما من حيث الشكل والمضمون، فيظهر في العمل بشارب ويرتدي باروكة من خلال الشخصية التي سيكشف عنها في افتتاح المسرحية.

المسرحية هي أول عرض كوميدي موسيقي غنائي استعراضي يشارك فيه 30 ممثلا وممثلة يظهر خلالها مهارات الممثل والمطرب والعازف على المسرح بشكل حي ويتناول خلال العمل كعادته موضوعات تخص المواطن المصري وهمومه ومشاكله بشكل كوميدي راقي.