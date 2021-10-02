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وزير السياحة والآثار: الالتزام بالهوية البصرية في كافة المشروعات لإضفاء هوية موحدة لمدينة الأقصر

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وزير السياحة والآثار: الالتزام بالهوية البصرية في كافة المشروعات لإضفاء هوية موحدة لمدينة الأقصر وزير السياحة والآثار: الالتزام بالهوية البصرية في كافة المشروعات لإضفاء هوية موحدة لمدينة الأقصر

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شدد وزير السياحة والآثار ، الدكتور خالد العنانى، خلال جولته التفقدية برفقة اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية برفقة المستشار، مصطفى ألهم، محافظ الاقصر، والدكتور مصطفى وزيرى الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، الي أهمية الالتزام بالهوية البصرية في كافة المشروعات والاعمال الجارية والمرتبطة بإحياء طريق الكباش خاصة طلاء المنازل والواجهات والميادين ، مشيرا الي انه يتم تنفيذ خطة لتجديد الهوية البصرية لطريق الكباش ضمن رؤية فنية تستهدف إضفاء هوية موحدة لمدينة الأقصر بكاملها، باعتبارها مدينة سياحية مع تنفيذ أعمال الإنارة على جانبي الطريق بما يتيح الزيارة ليلاً .

وأوضح العناني أن الدولة تريد أن تظهر مدينة الأقصر في أبهي صورة لها وتظهر بالصورة التي تليق بها أمام جميع دول العالم في الاحتفالية التي سيتم تنظيمها .

وتابع شعراوي والعناني كذلك الأعمال التي تقوم بها الهيئة العامة للطرق والكباري فينا يخص رفع كفاءة الطريق والبلدورات والأرصفة ، بالإضافة الي تفقد طريق الكباش الشرقي والغربي من كوبري الكباش وحتي معبد الكرنك .

وأشاد وزيرا التنمية المحلية والسياحة والاثار بكافة الاعمال التي تمت من طريق الكباش وفتح المحاور والطرق التي كانت مغلقة بالمنازل القديمة الملاصقة لسور طريق الكباش ، وأشاد الوزراء بأعمال التشجير والزراعات التي تم الانتهاء منها في المحاور وعلي جانبي الطريق والجزيرة الوسطي .

ووجه الوزراء بسرعة استكمال الأعمال الخاصة بالانترلوك كما طالبا بضرورة الالتزام بالجدول الزمني المتبقي لتنفيذ المشروعات لسرعة الانتهاء منها وفقًا للخطط التي تم وضعها ، والالتزام بتوحيد ألوان دهان المنازل علي طريق الكباش و أعمدة الانارة والتنسيق الجمالي والحضاري لكافة الأعمال الإنشائية الجارية .

وزير الآثار والسياحة بالاقصر
وزير الآثار والسياحة بالاقصر
وزير الآثار والسياحة بالاقصر
وزير الآثار والسياحة بالاقصر

المصرى اليوم

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