«معنديش أزمة في حياتى غير كرشي».. ريهام سعيد تكشف تفاصيل حالتها بعد إصابتها بـ«كورونا»

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كشفت الإعلامية ريهام سعيد، عن تفاصيل أزمتها الصحية، بعد إصابتها بفيروس كورونا المستجد خلال الأيام الماضية.

وقالت ريهام، عبر فيديو نشرته عبر «فيسبوك» :«مش عايزة أقولكم مبسوطة أد إيه بكمية الدعوات اللى دعيتوها لي، ومبسوطة قوى قوى إن أنا عييت ومبسوطة جدا إنى مريت بالتجربة دي، وأد إيه حسيت إن فيه ناس خايفة عليا».

وأضافت: «حسيت إن فيه ناس مش فارقة معاهم خالص وأكيد كان فيه ناس عجيبة جدا، وأنا في المستشفى وتعبانة ومش قادرة آخد نفسى والأكسجين بينزل وانت حاسس إن لو الأكسجين فضل ينزل هتتحط على التنفس الصناعى وهموت».

وتحدثت عن معاناتها مع أعراض «كورونا»، قائلة: «صداع فظيع ودماغك بتدق جامد قوى وحرارة عالية جدا، ومش عارف تتنفس وكلنا بنتنفس عادى ومش حاطين في دماغنا إن دى نعمة رهيبة، وأنا مش مصدقة إنى باخد النفس وأطلعه».

وتابعت: «مفيش حاجة تقدر تعملها غير إنك تبص على الموبايل تتسلى، وحاسة شكلى متغير وحاسة إن قلبى متغير، وحاسة إنى مش عايزة أغلط خالص عشان ربنا ميزعلش منى، ولازم أختلس فرصة إنى أكون كفرت عن ذنوبى».

واختتت حديثها: «مشكلتى مكانتش كورونا.. مشكلتى الرئة كان جزء كبير منها راح والتهب جدا وكان ممكن أدخل على تليف، والحمد لله إن ربنا شفانى وعفانى وإنى رجعت لأولادى، ومعنديش أزمة في حياتى غير كرشى».