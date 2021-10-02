شدد على قدسية الحياة الإنسانية.. الفاتيكان يطالب بوقف الإعدام في الولايات المتحدة

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

طالب الفاتيكان بإيقاف تنفيذ عقوبة الإعدام في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث طالب السفير البابوي بواشنطن وباسم البابا فرنيسس حاكم ولاية ميسوري بإيقاف تنفيذ حكم بالإعدام في 5 أكتوبر الجاري ضد الأمريكي إرنست جونسون .

وقال السفير البابوي في رسالته إلى حاكم الولاية، ونشرها الفاتيكان اليوم إن طلب إيقاف تنفيذ العقوبة هو انطلاقا من ضرورة وضع الإنسانية وقدسية الحياة البشرية في المركز، ولا يخص جونسون البالغ من العمر 61 عاما والمتهم بالقتل .

وأكدت رسالة السفير البابوي أن هذا الطلب لا يرتبط بوقائع أو ظروف ما ارتكب إرنست جونسون من جرائم ولا حتى بالشك في القدرات الذهنية للمتهم، موضحة أنها الرغبة في أن توضع إنسانية جونسون وقدسية كل حياة بشرية في مركز الاهتمام .

ونشرت الراهبة الأمريكية هيلين بريجان من دير القديس يوسف، الرسالة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، حيث تناضل الراهبة منذ ٣٠ نحو ثلاثين عاما في سبيل إلغاء عقوبة الإعدام في الولايات المتحدة.

وشدد السفير البابوي بيير على أنه لا يمكن نسيان الإنسانية، حيث نقلت مقطعا من الرسالة العامة «Fratelli tutti» «جميع الأخوة» للبابا فرنسيس والتي يذكر من خلالها بكلمات القديس أغسطينوس «لا ترضِ شهوة الانتقام من فظائع المذنبين، بل لتكن نيتك تضميد جراح هؤلاء الخطأة».

وأضاف سفير البابا في الرسالة أن ولاية ميسوري سبق وأن اتخذت مواقف شجاعة لدعم كرامة الحياة، لافتا إلى أن إلغاء تنفيذ حكم إعدام إرنست جونسون سيكون اعترافا شجاعا بكرامة الشخص البشري التي لا يمكن المساس بها.

ومن المقرر تنفيذ حكم الإعدام في إرنست جونسون من خلال «الحقنة المميتة»، وذلك بموجب إدانته بقتل ثلاثة أشخاص خلال السطو على أحد المتاجر سنة 1994

في حين طالب محامو المتهم بعدم تنفيذ الحكم لمعاناته من إعاقة ذهنية، إلا أن محكمة ميسوري العليا قد أعلنت الشهر الماضي عدم إصابة جونسون بمثل هذه الإعاقة.