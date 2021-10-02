خبير جيولوجيا: أرض جديدة تضاف إلى مساحة اليابس نتيجة حمم بركان «لا بالما» الإسباني

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كشف الدكتور عباس شراقي خبير جيولوجيا المياه والأستاذ بكلية الدراسات الإفريقية العليا بجامعة القاهرة، عن ظاهرة جيولوجيا تحدث لأول مرة، من خلال مولد دلتا إسبانية جديدة.

وقال شراقي: «تتدفق من خلال فوهات بركانية عديدة حمم بركان النخلة (لا بالما La Palma) الأسبانى منذ حوالى أسبوعين وبالتحديد يوم 19 سبتمبر 2021 وبعد أسبوع وصلت إلى المحيط الأطلنطى بعد قطع مسافة حوالى 6 كم مكونة دلتا جديدة ممتدة أكثر من 500 متر داخل المحيط، مكونة أرض جديدة تضاف إلى مساحة اليابس للكرة الأرضية الحالية».

وتابع: «عادة الأنهار هي التي تكون الدلتاوات عند لقائها بمياه البحار مثل دلتا النيل والنيجر، كما تتكون أمام مخرات السيول دلتاوات أو مراوح نهرية مثل نويبع ورأس غارب، ولكن هذه المرة يتدفق فيضان بازلتى (Flood Basalt) في مجرى بركانى مكوناً الدلتا الجديدة بمساحة 500X700 متر أي حوالى 83 فدان خلال خمسة أيام ومازالت مستمرة في النمو».

وأكد شراقي، أن استمرار تدفق الحمم قد يصحبه زلازل الأيام القادمة نتيجة خروج صهير من باطن الأرض يقدر حتى اليوم بحوالى 100 مليون متر مكعب، مضيفا أرض جديدة قد تعوض خسائر التدمير الذي لحق بأكثر من 800 مبنى.