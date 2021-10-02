الاتحاد العربي للمجتمعات العمرانية يكشف مميزات الاستثمار العقاري بشرق القاهرة

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أخبار الاقتصاد

قال المهندس داكر عبداللاه نائب رئيس الاتحاد العربي للمجتمعات العمرانية عضو شعبة الاستثمار العقاري بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن فرص الاستثمار العقاري في شرق القاهرة واعدة جدا.

واضاف عبداللاه، أن توجه الدولة في الاستثمار في شرق القاهرة من خلال مخططات انشاء مدن ذكية وتجمعات سكنية على اعلى مستوى هذا فضلا عن مشروعات الطرق والكباري يجعل المنطقة قبلة الاستثمارات المصرية والعربية .

واشار إلى ان الاستثمار في العاصمة الادارية وما تم عليها من انجازات لم يسبق لها مثيل في مصر ونقل الوزارات ومجلسي النواب والشيوخ والمصالح الحكومية المختلفة يجعل انظار راغبي السكن الراقي والاقامة في اجمل المناطق تتجه إلى شرق القاهرة في العاصمة الادارية والقاهرة الجديدة وبدر والعبور والرحاب .

واضاف عبداللاه إن موقع العاصمة الإدارية الجديدة المتميز جعل المدن المحيطة بها في شرق القاهرة مثل بدر والشروق والتجمع محط أنظار الجميع وايضا اهتمام الدولة بهذه المنطقة دفع معدلات الاستثمار بها إلى نسب عالية .

واشار إلى أن احتياجات المواطنين الراغبين في السكن من هدوء وتنسيق حضاري وخصوصية ومناظر جمالية هي التي تحدد طبيعة ما يحتاجه في بحثه عن السكن اللائق الذي يلبي احتياجاته وهذا ما تتمتع به العاصمة الادارية .

ونوه داكر إلى أن الاستثمار العقاري استثمار ناجح جدا في تلك المناطق لمجاورتها العاصمة الإدارية الجديدة مع قرب افتتاح المرحلة الأولى من العاصمة الجديدة وانتقال الوزارات إليها.

ولفت إلى أن أسعار العقارات في هذه المنطقة مرشحة للزيادة خلال الفترة المقبلة في ظل بدء الاقامة بالعاصمة الادارية ونقل الوزارات والمصالح الحكومية اليها خاصة ان ما يتم من انشاءات هناك على اعلى مستوي ومطابق للقيمة الهندسية والالتزام بالمواصفات البيئية .