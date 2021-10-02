«الفيوم»: رفع 11 ألف طن قمامة وإزالة 725 حالة إشغالات متنوعة

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نظمت محافظة الفيوم عدداً من الحملات المكبرة للنظافة العامة ورفع الإشغالات بمراكز الفيوم وسنورس وإطسا وأبشواي، خلال الأسبوع الماضي، تمكنت خلالها من رفع 11229 طن قمامة، وإزالة 725 حالة إشغالات متنوعة، وتركيب وصيانة 1673 كشاف إنارة، تنفيذاً لتوجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم بتكثيف أعمال النظافة والتجميل، ورفع كفاءة الشبكة الكهربائية، وكذلك رفع الإشغالات والتعديات بمختلف صورها على الطرق بجميع مراكز المحافظة.

وأوضح أحمد شاكر، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم، أنه تم تنفيذ حملات مكبرة للنظافة بمختلف أنحاء المدينة والقرى التابعة للمركز، خلال الأسبوع الماضى، أسفرت عن رفع 3400 طن قمامة ومخلفات بناء، بنطاق الشوارع الرئيسية بمدينة الفيوم «أحمد شوقي، وبطل السلام، وجمال عبدالناصر، والنبوي المهندس، والملك الناصر، وطريق باغوص وطريق منشأة عبدالله، ومنطقتي البارودية البحرية والبارودية القبلية، والشوارع الجانبية والداخلية بالأحياء»، كما تم رفع المخلفات بطرق قرى العامرية والعدوة وسيلا والناصرية ودسيا وتلات وزاوية الكرادسة ودمو وكفور النيل واللاهون وهوارة عدلان وهوارة المقطع والشيخ فضل، كما تم إزالة 290 حالة إشغالات متنوعة من الشوارع الرئيسية والميادين والطرق العامة بالمدينة والشوارع الجانبية والطرق العمومية بالقرى، لتيسير حركة المارة وضبط الشارع.

وأضاف أنه تم صيانة وتركيب 300 كشاف إنارة بالشوارع الرئيسية جمال عبدالناصر، وبطل السلام، وعباس العقاد، والحرية، والجمهورية، والدالي، بالإضافة إلى أعمدة الإنارة بالطرق العامة بقرى العزب، ودسيا، والعدوة، وكفور النيل، واللاهون، وهوارة المقطع.

وكشف المهندس محمود هاشم، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة سنورس، أنه تم تنظيم 10 حملات مكبرة للنظافة ورفع القمامة خلال الأسبوع الماضي، أسفرت عن رفع 2209 طن قمامة وأتربة ومخلفات بناء بنطاق المدينة والقرى التابعة للمركز، وإزالة 280 حالة إشغالات متنوعة، فضلاً عن صيانة وتركيب 563 كشاف إنارة بمدينة سنورس والطرق السياحية.

فيما أشار خالد فراج، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة إطسا، إلى تنظيم 38 حملة للنظافة العامة ورفع القمامة خلال الأسبوع الماضي، أسفرت عن رفع 3750 طن قمامة ومخلفات بناء، وإزالة 49 حالة إشغالات متنوعة في المهد، كما تم صيانة 320 كشاف إنارة بشوارع المدينة ومداخل القرى.

ولفت مراد مسعود، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبشواي، إلى تنظيم 7 حملات مكبرة للنظافة ورفع القمامة، أسفرت عن رفع 1870 طن قمامة ومخلفات بناء بنطاق مدينة طامية والقري التابعة للمركز، وإزالة عدد 106 حالة إشغالات متنوعة بنطاق المركز، فضلاً عن صيانة 400 كشاف إنارة بقرى زيد، وأبوشنب، وطبهار، والطريق السياحي بشكشوك.