«الفيوم»: رفع 11 ألف طن قمامة وإزالة 725 حالة إشغالات متنوعة

اشترك لتصلك أهم الأخبار
نظمت محافظة الفيوم عدداً من الحملات المكبرة للنظافة العامة ورفع الإشغالات بمراكز الفيوم وسنورس وإطسا وأبشواي، خلال الأسبوع الماضي، تمكنت خلالها من رفع 11229 طن قمامة، وإزالة 725 حالة إشغالات متنوعة، وتركيب وصيانة 1673 كشاف إنارة، تنفيذاً لتوجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم بتكثيف أعمال النظافة والتجميل، ورفع كفاءة الشبكة الكهربائية، وكذلك رفع الإشغالات والتعديات بمختلف صورها على الطرق بجميع مراكز المحافظة.
وأوضح أحمد شاكر، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم، أنه تم تنفيذ حملات مكبرة للنظافة بمختلف أنحاء المدينة والقرى التابعة للمركز، خلال الأسبوع الماضى، أسفرت عن رفع 3400 طن قمامة ومخلفات بناء، بنطاق الشوارع الرئيسية بمدينة الفيوم «أحمد شوقي، وبطل السلام، وجمال عبدالناصر، والنبوي المهندس، والملك الناصر، وطريق باغوص وطريق منشأة عبدالله، ومنطقتي البارودية البحرية والبارودية القبلية، والشوارع الجانبية والداخلية بالأحياء»، كما تم رفع المخلفات بطرق قرى العامرية والعدوة وسيلا والناصرية ودسيا وتلات وزاوية الكرادسة ودمو وكفور النيل واللاهون وهوارة عدلان وهوارة المقطع والشيخ فضل، كما تم إزالة 290 حالة إشغالات متنوعة من الشوارع الرئيسية والميادين والطرق العامة بالمدينة والشوارع الجانبية والطرق العمومية بالقرى، لتيسير حركة المارة وضبط الشارع.
وأضاف أنه تم صيانة وتركيب 300 كشاف إنارة بالشوارع الرئيسية جمال عبدالناصر، وبطل السلام، وعباس العقاد، والحرية، والجمهورية، والدالي، بالإضافة إلى أعمدة الإنارة بالطرق العامة بقرى العزب، ودسيا، والعدوة، وكفور النيل، واللاهون، وهوارة المقطع.
وكشف المهندس محمود هاشم، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة سنورس، أنه تم تنظيم 10 حملات مكبرة للنظافة ورفع القمامة خلال الأسبوع الماضي، أسفرت عن رفع 2209 طن قمامة وأتربة ومخلفات بناء بنطاق المدينة والقرى التابعة للمركز، وإزالة 280 حالة إشغالات متنوعة، فضلاً عن صيانة وتركيب 563 كشاف إنارة بمدينة سنورس والطرق السياحية.
فيما أشار خالد فراج، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة إطسا، إلى تنظيم 38 حملة للنظافة العامة ورفع القمامة خلال الأسبوع الماضي، أسفرت عن رفع 3750 طن قمامة ومخلفات بناء، وإزالة 49 حالة إشغالات متنوعة في المهد، كما تم صيانة 320 كشاف إنارة بشوارع المدينة ومداخل القرى.
ولفت مراد مسعود، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبشواي، إلى تنظيم 7 حملات مكبرة للنظافة ورفع القمامة، أسفرت عن رفع 1870 طن قمامة ومخلفات بناء بنطاق مدينة طامية والقري التابعة للمركز، وإزالة عدد 106 حالة إشغالات متنوعة بنطاق المركز، فضلاً عن صيانة 400 كشاف إنارة بقرى زيد، وأبوشنب، وطبهار، والطريق السياحي بشكشوك.