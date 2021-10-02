قبل إلهام شاهين.. مشاهير مصريين وأجانب أعلنوا التبرع بأعضائهم بعد وفاتهم

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أعادت الفنانة إلهام شاهين الجدل المُثار حول قضية التبرع بالأعضاء بعد الوفاة، بإعلان موافقتها على الأمر بعد وفاتها إذا كانت أعضاءها تصلح لذلك.

إلهام شاهين، قالت خلال تصريحات صحفية الجمعة: «بعلن إنه إذا كان مني أي حاجة تصلح للتبرع، لأنه طبعا التبرع له سن معين، فأي جزء يصلح مني فأنا بتبرع بيه، وأنا بعلن ده على الملأ كله».

وأكدت: «أتمنى أن كلنا نعمل كده، لأنه في الآخر جسمنا ده هياكله الدود فالأولى إن في إنسان يعيش بسببه».

وفي اليوم التالي من تصريحها، أيدت رأيها الكاتبة الصحيفة فريدة الشوباشي، معلنة عن تبرعها بأعضائها بعد وفاتها، من خلال فيديو نشرته عبر حسابها بموقع "فيسبوك" قائلة: ««أؤكد بملء إرادتي وبأعلى صوت أنني متبرعة بجميع أعضاء جسدي بعد وفاتي لأي محتاج لها ويا رب كل الناس ربنا يشفيها، ويا رب كل الناس تقدر تساعد بعض، وكل واحد يخفف آلام الآخر».

التبرع بالأعضاء مسألة جدلية من الناحية الشرعية والقانونية، ولكن عدد من المشاهير سواء في مصر أو خارجها أكدوا رغبتهم في التبرع بأعضائهم بعد الوفاة.

«المصري اليوم» يرصد أبرز المشاهير الذين أعلنوا التبرع بأعضائهم بعد وفاتهم.

خالد الجندي

الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، من أوائل المبادرين بإعلان موقفهم من المسألة الجدلية، مؤكدًا موافقته على التبرع بالأعضاء بعد وفاته.

وقال «الجندي» في تصريح تلفزيوني عام 2018: «أعلن على الهواء مباشرة، وتقربًا إلى الله تبارك وتعالى واستجابة له، وبغية أن أكون قدوة في عالم يفتح الخير لكل مريض، أعلن تبرعي بجسدي بعد وفاتي، إذا كان هذا التصرف قانوني، فأنا لا أعلم قانونية هذا التصرف، ولكن بلا مقابل ولله».

وأشار إلى أن إعلانه هذا القرار بمثابة إلزام لأسرته بتنفيذ قراره، حيث لم يكن لديهم علم به قبل تلك اللحظة.

عمرو أديب

منذ عامين، أجرى الإعلامي عمرو أديب استفتاء حول التبرع بالأعضاء عبر الصفحة الرسمية لبرنامج «الحكاية» الذي يقدمه على فضائية «mbc مصر» وكانت النتيجة أن 65% من المتابعين أعربوا عن رفضهم للفكرة، بينما أيدها 35%.

وعلق مبديًا موافقته على المبدأ: «لو تسألني أنا شخصيًا أنا معنديش أي مشكلة إني أتبرع بأعضائي بعد الوفاة».

محمد الغيطي

عام 2016 أعلن الإعلامي محمد الغيطي تبرعه بأعضائه بعد وفاته قائلًا: «أنا بعتبر دي وصية على الهواء، لو مت أنا متبرع بأعضائي السليمة بعد وفاتي معنديش أي مشكلة».

وطالب بأن تكون ثقافة التبرع بالأعضاء أكثر انتشارًا لدى الناس، بدلًا من انتشار تجارة الأعضاء.

الملك سلمان وولي العهد

في فبراير الماضي، منح خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الثالثة، لـ92 مواطنا لتبرعهم بأحد الأعضاء الرئيسية.

وخلال شهر مايو، أكد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، موقفه بمبادرته هو وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، في التسجيل في برنامج التبرع بالأعضاء التابع للمركز السعودي للتبرع بالأعضاء.

كان الملك سلمان قد أطلق فكرة بطاقة التبرع بالأعضاء، وهي عبارة عن استمارة يقر من خلالها المواطن موافقته على التبرع بأعضائه، وذلك في إطار التشجيع المواطنين السعوديين.

أميتاب باتشان

كذلك أعلن نجم بوليوود، أميتاب باتشان خلال العام الماضي، موافقته على التبرع بالأعضاء بعد وفاته، مرتديًا الشريطة الخضراء التي تشير إلى ذلك.

وكتب تغريدة على حسابه الرسمي بموقع «تويتر»، مؤكدًا تقديسه لعملية التبرع بالأعضاء قائلًا: «ارتدي هذا الوشاح لقداسته».

وفي تغريدة أخرى أكد أن هذه الخطوة من أجل تكريم أجداده قائلًا: «وفاءً للأجداد، في ذكرى الذين عاشوا في الزمان، ليمنحنا هذا اليوم، من أجل تكريمهم، وستكون بركاتهم معنا للأبد».

رانبير كابور

لم يكن أميتاب باتشان هو الوحيد بين نجوم بوليوود الذي أعلن تبرعه بأجزاء من جسمه بعد الوفاة، حيث تعهد رانبير كابور بالتبرع بأعضائه على أمل أن تحدث فرقًا في حياة شخص واحد أو أكثر، وفقًا لموقع «indiatvnews».

رانبير كابور

بريانكا شوبرا

كذلك تعهدت النجمة العالمية بريانكا شوبرا بالتبرع بأعضائها، مؤكدة رغبتها في أن تكون طرفا في عملية زرع عضو لإنسان من أجل إنقاذ حياته.

وقالت: «أتمنى ذلك عندما أموت، حتى لمكنني إحداث فرق بالتبرع بجسدي».