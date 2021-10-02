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الجيزة: إزالة فيلا مخالفة على أملاك الدولة بالصف ()

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الجيزة: إزالة فيلا مخالفة على أملاك الدولة بالصف (فيديو) الجيزة: إزالة فيلا مخالفة على أملاك الدولة بالصف ()

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واصلت محافظة الجيزة مواجهة مخالفات البناء والتعدي على أراضي أملاك الدولة في إطار الموجه 18 لإزالة التعديات على مستوى الجمهورية.

وقام مركز ومدينه الصف بإزاله عقار مخالف ( فيلا ) مقامه بالمخالفة على أراض أملاك الدولة ( أملاك ) على مساحه 175 م بمنطقه أبو جبيره بقريه الشرفاء حيث بدأت اعمال الإزالة منتصف الليل واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

كما قام مركز أوسيم بإزاله سقف جمالون مقام بالمخالفة على مساحه 400 متر بقريه برطس وقد تم اتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين.

وفي مركز ومدينه منشأه القناطر قد تم ازاله وفك شده خشبيه لعقار تحت الانشاء على مساحه ٢٠٠ متر بقريه بني سلامة.

المصرى اليوم

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