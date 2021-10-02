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جامعة بني سويف يوافق على برتوكول تعاون بين كلية الزراعة وشركة مياه الشرب

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جامعة بني سويف يوافق على برتوكول تعاون بين كلية الزراعة وشركة مياه الشرب جامعة بني سويف يوافق على برتوكول تعاون بين كلية الزراعة وشركة مياه الشرب

وافق مجلس جامعة بني سويف برئاسة الدكتور منصور حسن، في جلسته رقم 201، على إبرام بروتوكول تعاون علمي و بحثى بين كلية الزراعة وشركة مياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف، وذلك في المجال الزراعي والبيئي.

وأوضح الدكتور منصور، أن البروتوكول يأتي في إطار تعزيز دور الجامعة في مد جسور التعاون مع عدد من المؤسسات والهيئات بالمجتمع المحيط بها، ويهدف إلى تحسين وتعزيز قدرات العاملين في قطاع المياه من خلال الاستفادة من الخبرات العلمية والأكاديمية والفنية لأعضاء هيئة التدريس بالكلية، بالإضافة إلى تبادل الزيارات والخبرات بين الطرفين.

المصرى اليوم

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