متحف السادات بالقرية الفرعونية مجانًا فى ذكرى انتصار حرب أكتوبر

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تفح القرية الفرعونية أبوابها لزيارة متحف الرئيس السادات مجانا، تزامنا ً مع الاحتفالات بانتصارات حرب أكتوبر المجيدة، حيث يقوم المرشد بشرح واف عن خطة حرب أكتوبر وعرض ماكيت كبير عن عبور قواتنا المسلحة استعدادا ً لتقديم أفضل الخدمات، وسط الالتزام بالإجراءات الوقائية.

يحتوى المتحف على مجموعة من الصور التذكارية النادرة للرئيس السادات في مناسبات مختلفة منها صورته مع زوجته الأولى السيدة إقبال وبناته الثلاثة، وأيضا صوراً من زواجه من السيدة جيهان السادات وبناته الثلاث وأزواجهم وابنه الوحيد جمال، كما يضم أيضاً أكثر من 30 صورة أثناء لحظات التأمل الخاصة بحياته مثل: صورته باستراحته بالهرم وصورة وهو يتوضأ ويصلى.

راندا الشيخ، مديرة العلاقات العامة بالقرية الفرعونية، قالت إن المتحف يكشف عن الكثير من أسرار وغموض شخصية السادات وتعلقه بالأبطال الذين اعتبرهم القدوة العليا لديه مثل «غاندى، نابليون، صلاح الدين..وغيرهم»، فضلا عن مجموعة كبيرة من الصور التي تعبر عن الصداقة التي كانت تجمع بين السادات وعبدالناصر بعيداً عن الأمور الخاصة بالسياسة والعمل، فهناك صورة لهما وهم يلعبان الطاولة وأخرى لهما بملابس الإحرام.

وأضافت «راندا» أن المتحف يضم مجموعة صور شخصية نادرة له مع القادة العسكريين أثناء الاستعداد لخوض حرب أكتوبر المجيدة، وماكيت يشرح من خلاله كيف اندلعت الحرب والصعوبات التي واجهتها القوات المسلحة لحظة العبورالعظيم والقيام بتدمير خط بارليف المنيع والساترالترابي بمدافع المياه وبطولات القوات العسكرية الباسلة حتى تحقيق النصر .

وأضافت إن المتحف يضم أيضا صوراً مع أهم الشخصيات العالمية أثناء توقيع مرحلة السلام الشهيرة بمنتجع كامب ديفيد بالولايات المتحدة ورئيس الوزراء الإسرائيلى مناحم بيجن رئيس الوزراء الإسرائيلى والرئيس الأمريكى جيمى كارتر، فضلا عن صور طبق الأصل من مذكرات جيمى كارتر الشخصية والرسائل التي كانت تجمعهما أثناء المفاوضات التي تمت قبل المعاهدة والمأخوذة بمكتبته الخاصة في البيت الأبيض.

وأشارت «الشيخ»، إلى أنه يوجد بالمتحف أيضا بعض مقتطفات من كلماته ومن بينها «الاعتماد على النجاح الخارجى يبعد الإنسان عن ذاته»، «لا يوجد أهم من معرفة الذات وإذا حددت ما تريد ستعيش في سلام».

كما يضم المتحف اللحظات الأخيرة من حياة السادات وهى لحظة اغتياله الدرامى في حادث المنصة الشهير في يوم السادس من أكتوبر 1981، ومجموعة من المقتنيات الأصلية الخاصة بالرئيس الراحل أنور السادات مثل «زى البحرية» التي حضر بها حفل افتتاح قناة السويس، وسترته الخاصة وعصاه الشهيرة ومعجون وفرشاة أسنانه وعطراهدته السيدة جيهان السادات.